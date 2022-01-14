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Антирекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки установлен в Германии
Антирекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки установлен в Германии
Предыдущий антирекорд был зафиксирован в четверг, тогда в ФРГ за сутки коронавирусом заразились более 81 тысячи человек 14.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. За последние сутки более 92 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Германии, это наивысший показатель с начала пандемии, следует из данных института Роберта Коха.По данным института, за последние сутки коронавирусом заразились 92 223 человека, скончались - 286 заболевших.Предыдущий антирекорд был зафиксирован в четверг, тогда в ФРГ за сутки коронавирусом заразились более 81 тысячи человек.Всего с начала пандемии в стране заразились более 7,8 миллиона человек, 115 337 скончались.Врачи констатируют, что подавляющее большинство поступивших в больницы пациентов не вакцинировались против коронавируса. Это следует из данных Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины. На 13 января в стране полный курс вакцинации прошли 72,5% населения. Но 20,9 миллиона немцев по-прежнему остаются без прививки
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общество, новости, в мире, германия, коронавирус covid-19

Антирекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки установлен в Германии

22:38 14.01.2022 (обновлено: 22:59 14.01.2022)
© AP Photo / Michael ProbstПандемия коронавируса COVID - 19. Сотрудник Красного Креста в лаборатории, Франкфурт, Германия
Пандемия коронавируса COVID - 19. Сотрудник Красного Креста в лаборатории, Франкфурт, Германия - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Michael Probst
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Предыдущий антирекорд был зафиксирован в четверг, тогда в ФРГ за сутки коронавирусом заразились более 81 тысячи человек
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. За последние сутки более 92 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Германии, это наивысший показатель с начала пандемии, следует из данных института Роберта Коха.
По данным института, за последние сутки коронавирусом заразились 92 223 человека, скончались - 286 заболевших.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован в четверг, тогда в ФРГ за сутки коронавирусом заразились более 81 тысячи человек.
Всего с начала пандемии в стране заразились более 7,8 миллиона человек, 115 337 скончались.
Врачи констатируют, что подавляющее большинство поступивших в больницы пациентов не вакцинировались против коронавируса. Это следует из данных Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины. На 13 января в стране полный курс вакцинации прошли 72,5% населения. Но 20,9 миллиона немцев по-прежнему остаются без прививки
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