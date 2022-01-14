https://sputnik-georgia.ru/20220114/antirekord-po-chislo-vyyavlennykh-sluchaev--covid-za-sutki-ustanovlen-v-germanii-263631414.html

Антирекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки установлен в Германии

Антирекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки установлен в Германии

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в четверг, тогда в ФРГ за сутки коронавирусом заразились более 81 тысячи человек 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T22:38+0400

2022-01-14T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. За последние сутки более 92 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Германии, это наивысший показатель с начала пандемии, следует из данных института Роберта Коха.По данным института, за последние сутки коронавирусом заразились 92 223 человека, скончались - 286 заболевших.Предыдущий антирекорд был зафиксирован в четверг, тогда в ФРГ за сутки коронавирусом заразились более 81 тысячи человек.Всего с начала пандемии в стране заразились более 7,8 миллиона человек, 115 337 скончались.Врачи констатируют, что подавляющее большинство поступивших в больницы пациентов не вакцинировались против коронавируса. Это следует из данных Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины. На 13 января в стране полный курс вакцинации прошли 72,5% населения. Но 20,9 миллиона немцев по-прежнему остаются без прививки

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общество, новости, в мире, германия, коронавирус covid-19