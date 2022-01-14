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Чем дальше в лес: Канье Уэста подозревают в нападении на фаната
Чем дальше в лес: Канье Уэста подозревают в нападении на фаната
По словам источников прессы, рэп-музыкант выпрыгнул из своего автомобиля ради того, чтобы ударить поклонника
2022-01-14T15:14+0400
2022-01-14T15:24+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Американского рэпера Канье Уэста подозревают в нападении на человека – со словам СМИ, музыкант избил своего поклонника. Полиция Лос-Анджелеса взялась за странный инцидент, произошедший в ночь с 13 на 14 января. По сообщениям очевидцев СМИ, музыкант Канье Уэст устроил разборки в центре Лос-Анджелеса на улицах Санта-Фе и Бэй. И теперь его подозревают в избиении фаната. Предполагается, что экс-возлюбленный Ким Кардашьян выходил из здания гостиницы Soho Warehouse, когда его подловил преданный фанат. Незнакомый мужчина подошел к автомобилю Уэста и попросил у него автограф. Далее состоялся короткий диалог, который закончился телесными повреждениями. Канье выпрыгнул из своей машины и ударил человека в шею и грудь, после чего тот рухнул на землю, а сам исполнитель скрылся с места происшествия. Также сообщают, что в момент нападения рядом с рэпером была его сестра, которая пыталась успокоить его, но певец игнорировал все ее попытки. В настоящее время представители Канье не комментируют ситуацию, а следователи уже завели дело и приступили к расследованию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды

Чем дальше в лес: Канье Уэста подозревают в нападении на фаната

15:14 14.01.2022 (обновлено: 15:24 14.01.2022)
© AFP / OLI SCARFFКанье Уэст
Канье Уэст - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© AFP / OLI SCARFF
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Анастасия Шрайбер
Все материалы
По словам источников прессы, рэп-музыкант выпрыгнул из своего автомобиля ради того, чтобы ударить поклонника
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Американского рэпера Канье Уэста подозревают в нападении на человека – со словам СМИ, музыкант избил своего поклонника.
Полиция Лос-Анджелеса взялась за странный инцидент, произошедший в ночь с 13 на 14 января. По сообщениям очевидцев СМИ, музыкант Канье Уэст устроил разборки в центре Лос-Анджелеса на улицах Санта-Фе и Бэй. И теперь его подозревают в избиении фаната.
Предполагается, что экс-возлюбленный Ким Кардашьян выходил из здания гостиницы Soho Warehouse, когда его подловил преданный фанат. Незнакомый мужчина подошел к автомобилю Уэста и попросил у него автограф. Далее состоялся короткий диалог, который закончился телесными повреждениями.
Канье выпрыгнул из своей машины и ударил человека в шею и грудь, после чего тот рухнул на землю, а сам исполнитель скрылся с места происшествия.
Также сообщают, что в момент нападения рядом с рэпером была его сестра, которая пыталась успокоить его, но певец игнорировал все ее попытки.
В настоящее время представители Канье не комментируют ситуацию, а следователи уже завели дело и приступили к расследованию.
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