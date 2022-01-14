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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 567
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 567
За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, выздоровели за сутки 1 661 человек 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T11:05+0400
2022-01-14T11:05+0400
2022-01-14T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 567. Скончались 36 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 984 802 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 661 человек, а с начала пандемии – 924 072. Скончались 14 395.За сутки сделано 60 753 теста, из которых 34 092 на антиген и 26 661 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,16%, за последние 14 дней – 9,14%, за последние семь дней – 9,84%.Всего в Грузии сделано 2 596 549 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 6 864 прививки.В карантине в данное время находятся 68 человек, в стационарах – 4 379, в ковид-гостиницах – 2 077.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 567
11:05 14.01.2022 (обновлено: 11:11 14.01.2022)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, выздоровели за сутки 1 661 человек
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 567. Скончались 36 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 984 802 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 661 человек, а с начала пандемии – 924 072. Скончались 14 395.
За сутки сделано 60 753 теста, из которых 34 092 на антиген и 26 661 ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,16%, за последние 14 дней – 9,14%, за последние семь дней – 9,84%.
Всего в Грузии сделано 2 596 549 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 6 864 прививки.
В карантине в данное время находятся 68 человек, в стационарах – 4 379, в ковид-гостиницах – 2 077.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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