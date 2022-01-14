https://sputnik-georgia.ru/20220114/chto-v-gruzii-podorozhalo-bolshe-vsego-za-2021-god-263628312.html

Что в Грузии подорожало больше всего за 2021 год?

Что в Грузии подорожало больше всего за 2021 год?

Рост цен на продукты питания, коммунальные услуги, строительные материалы и многие другие товары в условиях пандемии является одной из основных проблем как в... 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T20:21+0400

2022-01-14T20:21+0400

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По данным Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат), годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в стране составила 13,9%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на коммунальные услуги (43,5%), транспорт (17,3%), гостиницы и рестораны (14%) и здравоохранение (7,9%). В декабре цены на продовольствие за год выросли на 15,6%. Больше всего подорожали растительное масло – 24,5%, овощи – 20,7%, хлеб и хлебопродукты – 20,2%, сахар – 19,8%, молоко и яйца – 15,3%.По прогнозам Национального банка Грузии, инфляция останется выше целевого показателя в 3% по базовому сценарию. Это обусловлено высокой зависимостью Грузии от импортированной продукции, колебаний курса лари и международных цен. Давление на цены окажут выросшие цены на нефтепродукты и транспортировку, а также перебои в цепи поставок из-за пандемии.Для борьбы с высокой инфляцией Нацбанк прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, на какие товары и услуги в 2021 году выросли цены больше всего.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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