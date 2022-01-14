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Девушка тащит по улице возмущающегося льва словно младенца – необычное видео

Девушка тащит по улице возмущающегося льва словно младенца – необычное видео

Хищник брыкается словно малыш, который хочет погулять еще немного, а его заставляют идти домой, потому что на сегодня хватит 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T08:31+0400

2022-01-14T08:31+0400

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На кадрах видно, как по улице идет девушка и тащит в руках льва, обхватив его под передними лапами. Хищник же, как самая настоящая кошка, брыкается и пытается выбраться, рыча на девушку. Но тащить такого зверя – задача не легкая, поэтому в конце концов его опускают на землю и тот успокаивается. И ведь даже убежать не пытается. Видимо, просто не любитель прикосновений.Смотрите на видео также:

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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео