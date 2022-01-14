Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220114/devushka-taschit-po-ulitse-vozmuschayuschegosya-lva-slovno-mladentsa--neobychnoe-video-263596642.html
Девушка тащит по улице возмущающегося льва словно младенца – необычное видео
Девушка тащит по улице возмущающегося льва словно младенца – необычное видео
Хищник брыкается словно малыш, который хочет погулять еще немного, а его заставляют идти домой, потому что на сегодня хватит 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T08:31+0400
2022-01-14T08:31+0400
видеоклуб
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263596576_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f9408694fdb69e27e54f15f806decc7a.png
На кадрах видно, как по улице идет девушка и тащит в руках льва, обхватив его под передними лапами. Хищник же, как самая настоящая кошка, брыкается и пытается выбраться, рыча на девушку. Но тащить такого зверя – задача не легкая, поэтому в конце концов его опускают на землю и тот успокаивается. И ведь даже убежать не пытается. Видимо, просто не любитель прикосновений.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263596576_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_8de747314b7a8b9b2754fa09eaf1e1c6.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Девушка тащит по улице возмущающегося льва словно младенца – необычное видео

08:31 14.01.2022
© TikTok / xtassyДевушка тащит по улице возмущающегося льва словно младенца – необычное видео
Девушка тащит по улице возмущающегося льва словно младенца – необычное видео - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© TikTok / xtassy
Подписаться на
Хищник брыкается словно малыш, который хочет погулять еще немного, а его заставляют идти домой, потому что на сегодня хватит
@xtassy My kitty keeps running away to the alleys! 😳 #bigcat #pet #lion #kitty #cat #petsoftiktok #fyp #foryou #foryoupage #xtassybeats #parati #paratipage ♬ original sound - Xtassy
На кадрах видно, как по улице идет девушка и тащит в руках льва, обхватив его под передними лапами. Хищник же, как самая настоящая кошка, брыкается и пытается выбраться, рыча на девушку. Но тащить такого зверя – задача не легкая, поэтому в конце концов его опускают на землю и тот успокаивается. И ведь даже убежать не пытается. Видимо, просто не любитель прикосновений.
Смотрите на видео также:
Маленький щенок смело отгоняет львят от еды
Смелая собака на глазах у львицы опозорила ее льва в сафари-парке
Бесстрашная черепаха издевается надо львами на водопое
Скучающий лев устроил себе аттракцион на маленькой горке
Лев решил подшутить над спящей подругой, но сильно пожалел об этом
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на пятницу – 3,0866 GEL/$1
09:01Туризм в Грузии возрождается? – статистика за 2021 год
08:02Выставка легендарного сценографа Солико Вирсаладзе открывается в Тбилиси
07:01Проект Саакашвили никому не нужен: экстравагантное сооружение снова не смогли продать
01:42Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования
ВчераПора на лыжи: Бакуриани готовится к открытию зимнего сезона
ВчераНазваны претенденты на пост главы ЦИК Грузии
ВчераСаночник Кумариташвили завоевал лицензию на Олимпиаду в Пекине
ВчераВ Рустави придумали, как бороться с вандализмом
ВчераУпразднят ли в Тбилиси бесплатные столовые? Ответ мэрии
ВчераСуд над Саакашвили в Тбилиси прошел на фоне акции протеста его сторонников - видео
ВчераСотрудники MagtiCom вышли на акцию и потребовали повышения зарплат
ВчераПошел покупать скот и не вернулся – на востоке Грузии ищут пропавшего мужчину
ВчераКризис в разгаре, Саакашвили в тюрьме - чего ждать от 2022 года в Грузии
ВчераПрезидент Грузии подписала поправки о расформировании Службы госинспектора
Вчера"Везде эти идиотские коды"- как в Грузии отреагировали на продажу мяса по QR-кодам
ВчераВ Грузии подсчитали доходы от туризма за 2021 год
ВчераМиротворцы ОДКБ передают охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана
Вчера"На льду я грузинка, а в жизни - русская" - фигуристка Губанова
ВчераРоссия считает лукавой позицию НАТО по требованию не принимать Украину и Грузию в альянс