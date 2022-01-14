https://sputnik-georgia.ru/20220114/gruzinskie-figuristy-zanyali-chetvertoe-mesto-na-chempionate-evropy-263613971.html

Грузинские фигуристы заняли четвертое место на чемпионате Европы

Грузинские фигуристы заняли четвертое место на чемпионате Европы

Грузинская пара уступила только представителям России, которые заняли весь пьедестал почета 14.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающие в соревнованиях спортивных пар, заняли четвертое место на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Таллинне (Эстония).За произвольную программу грузинская пара получила 122.12 балла и, в сумме с результатами за короткую программу (61.93), набрали 184.05 балла.Грузинская пара уступила только представителям России, которые заняли весь пьедестал почета. Победителем континентального первенства стал дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов (239.82), установив сразу три мировых рекорда.Сегодня, 14 января, свою произвольную программу откатают мужчины. После короткой программы Морис Квителашвили занимает четвертое место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, европа, морис квителашвили, фигурное катание