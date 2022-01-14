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Грузинские фигуристы заняли четвертое место на чемпионате Европы
Грузинские фигуристы заняли четвертое место на чемпионате Европы
Грузинская пара уступила только представителям России, которые заняли весь пьедестал почета 14.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающие в соревнованиях спортивных пар, заняли четвертое место на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Таллинне (Эстония).За произвольную программу грузинская пара получила 122.12 балла и, в сумме с результатами за короткую программу (61.93), набрали 184.05 балла.Грузинская пара уступила только представителям России, которые заняли весь пьедестал почета. Победителем континентального первенства стал дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов (239.82), установив сразу три мировых рекорда.Сегодня, 14 января, свою произвольную программу откатают мужчины. После короткой программы Морис Квителашвили занимает четвертое место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, европа, морис квителашвили, фигурное катание

Грузинские фигуристы заняли четвертое место на чемпионате Европы

14:44 14.01.2022
© Facebook / Georgian Figure Skating FederationФигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия стали победителями сезона из серии Гран-При среди юниоров
Фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия стали победителями сезона из серии Гран-При среди юниоров - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© Facebook / Georgian Figure Skating Federation
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Грузинская пара уступила только представителям России, которые заняли весь пьедестал почета
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, выступающие в соревнованиях спортивных пар, заняли четвертое место на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Таллинне (Эстония).
За произвольную программу грузинская пара получила 122.12 балла и, в сумме с результатами за короткую программу (61.93), набрали 184.05 балла.
Грузинская пара уступила только представителям России, которые заняли весь пьедестал почета. Победителем континентального первенства стал дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов (239.82), установив сразу три мировых рекорда.
Сегодня, 14 января, свою произвольную программу откатают мужчины. После короткой программы Морис Квителашвили занимает четвертое место.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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