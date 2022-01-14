https://sputnik-georgia.ru/20220114/immunolog-risk-zarazitsya-omikronom-dlya-perebolevshikh-koronavirusom-v-pyat-raz-vyshe-263631563.html

Иммунолог: риск заразится "омикроном" для переболевших коронавирусом в пять раз выше

Иммунолог: риск заразится "омикроном" для переболевших коронавирусом в пять раз выше

Единственными, кто более защищен от коронавируса, являются вакцинированные бустер-дозой, считает врач 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T23:29+0400

2022-01-14T23:29+0400

2022-01-14T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Для тех, кто перенес коронавирус в прошлом, в пять раз выше риск заразится омикроном, заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.Омикрон-штамм распространяется намного быстрее, чем та же "дельта". Количество инфицированных "омикроном" в Грузии ежедневно стремительно растет. По данным на 14 января, в стране зарегистрировано 1 096 случаев.При этом он отметил, что единственными, кто более защищен от коронавируса, являются вакцинированные бустер-дозой, число которых на сегодняшний день не превышает 100 тысяч.В последние дни суточный показатель заболеваемости около 5,5 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано более 984 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 924 тысяч пациентов, скончались 14 395.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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