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Иммунолог: риск заразится "омикроном" для переболевших коронавирусом в пять раз выше
Иммунолог: риск заразится "омикроном" для переболевших коронавирусом в пять раз выше
Единственными, кто более защищен от коронавируса, являются вакцинированные бустер-дозой, считает врач 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T23:29+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Для тех, кто перенес коронавирус в прошлом, в пять раз выше риск заразится омикроном, заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.Омикрон-штамм распространяется намного быстрее, чем та же "дельта". Количество инфицированных "омикроном" в Грузии ежедневно стремительно растет. По данным на 14 января, в стране зарегистрировано 1 096 случаев.При этом он отметил, что единственными, кто более защищен от коронавируса, являются вакцинированные бустер-дозой, число которых на сегодняшний день не превышает 100 тысяч.В последние дни суточный показатель заболеваемости около 5,5 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано более 984 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 924 тысяч пациентов, скончались 14 395.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Иммунолог: риск заразится "омикроном" для переболевших коронавирусом в пять раз выше

23:29 14.01.2022 (обновлено: 23:49 14.01.2022)
© AFP / LIONEL BONAVENTUREПандемия коронавируса - штамм "Омикрон"
Пандемия коронавируса - штамм Омикрон - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© AFP / LIONEL BONAVENTURE
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Единственными, кто более защищен от коронавируса, являются вакцинированные бустер-дозой, считает врач
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Для тех, кто перенес коронавирус в прошлом, в пять раз выше риск заразится омикроном, заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.
Омикрон-штамм распространяется намного быстрее, чем та же "дельта". Количество инфицированных "омикроном" в Грузии ежедневно стремительно растет. По данным на 14 января, в стране зарегистрировано 1 096 случаев.

"Есть мнение, что никто не спасется от заражения, для лиц, уже перенесших инфекцию, риск заражения выше в пять раз. К сожалению, даже два раза вакцинированные люди в группе высокого риска", - сказал Кулумбегов.

При этом он отметил, что единственными, кто более защищен от коронавируса, являются вакцинированные бустер-дозой, число которых на сегодняшний день не превышает 100 тысяч.
В последние дни суточный показатель заболеваемости около 5,5 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано более 984 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 924 тысяч пациентов, скончались 14 395.
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