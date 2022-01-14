https://sputnik-georgia.ru/20220114/izbival-i-unizhal-zaklyuchennykh-eks-rabotnika-tyurmy-lishili-svobody-na-3-goda-i-9-mesyatsev-263610501.html
Избивал и унижал заключенных: экс-работника тюрьмы лишили свободы на 3 года и 9 месяцев
Избивал и унижал заключенных: экс-работника тюрьмы лишили свободы на 3 года и 9 месяцев
На суде было доказано, что подсудимый участвовал в групповом избиении заключенных и их унижении 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T12:17+0400
2022-01-14T12:17+0400
2022-01-14T12:32+0400
происшествия
новости
грузия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил бывшего сотрудника глданской тюрьмы к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за унизительное обращение с заключенными в 2010 и 2012 годах, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.Стороне обвинения удалось доказать, что подсудимый, будучи сотрудником отдела безопасности глданской тюрьмы, участвовал вместе с другими сотрудниками тюрьмы в групповом избиении заключенных и их унижении.Они ограничивали заключенным право на сон, прогулки и отдых, запрещали им говорить по телефону или обращаться к врачу.Также прокурорам удалось доказать, что обвиняемый незаконно забирал заключенных из камер и запирал их в бане, где их избивали дубинками и другими предметами.Кроме того, сторона обвинения доказала факты унизительного обращения с заключенными в период работы обвиняемого в тюремной клинике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд
Избивал и унижал заключенных: экс-работника тюрьмы лишили свободы на 3 года и 9 месяцев
12:17 14.01.2022 (обновлено: 12:32 14.01.2022)
На суде было доказано, что подсудимый участвовал в групповом избиении заключенных и их унижении
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik.
Тбилисский городской суд приговорил бывшего сотрудника глданской тюрьмы к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за унизительное обращение с заключенными в 2010 и 2012 годах, говорится в сообщении
на сайте Генпрокуратуры Грузии.
Стороне обвинения удалось доказать, что подсудимый, будучи сотрудником отдела безопасности глданской тюрьмы, участвовал вместе с другими сотрудниками тюрьмы в групповом избиении заключенных и их унижении.
Они ограничивали заключенным право на сон, прогулки и отдых, запрещали им говорить по телефону или обращаться к врачу.
Также прокурорам удалось доказать, что обвиняемый незаконно забирал заключенных из камер и запирал их в бане, где их избивали дубинками и другими предметами.
Кроме того, сторона обвинения доказала факты унизительного обращения с заключенными в период работы обвиняемого в тюремной клинике.
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