https://sputnik-georgia.ru/20220114/kak-otlichit-nastoyaschiy-syr-ot-poddelki-priznaki-naturalnogo-syra-263620167.html
Как отличить настоящий сыр от подделки: признаки натурального сыра
Как отличить настоящий сыр от подделки: признаки натурального сыра
Как распознать настоящий продукт и не остаться обманутым во время покупки на рынке или в магазинах
2022-01-14T16:14+0400
2022-01-14T16:14+0400
2022-01-14T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Все продукты, которые не изготавливаются из сырого молока, не являются сыром, заявила в эфире Аджарского телевидения главный инспектор регионального управления Аджарии Национальной администрации продовольствия Тамар Бердзенишвили.На прилавках продается много сортов сыра и цена довольно высокая, однако не все они относятся к натуральным продуктам, отметила Бердзенишвили. Люди думают, что покупают сыр, но иногда продукт вообще не содержат молока.Покупатели могут потребовать этикетку или же соответствующую документацию как в магазинах, так и на рынках.К слову, фермеры и люди, которые производят продукт дома, могут прийти в агентство продовольствия и пройти бесплатную и очень простую регистрацию, отмечают в организации.Фермеры, у которых меньше пяти голов коровы, могут зарегистрироваться как субъект семейного производства. По словам Бердзенишвили, код регистрации будет идентичен их личному номеру. После этого они уже свободно смогут продавать свою продукцию.Что касается проверок молочных продуктов, то во время них, по словам Бердзенишвили, были случаи, когда на этикетке писали слово сыр, однако он содержал не молочный жир, а пальмовый. Были и случаи изготовления продукта из молочного порошка.В 2015 году постановлением правительства Грузии был утвержден "Технический регламент о молоке и молочных продуктах", согласно которому на продукции, которая содержит растительный жир, запрещается использовать термин "молочный продукт".С 1 июля 2017 года в Грузии вступили в силу изменения в "Технический регламент о молоке и молочных продуктах", согласно которому продукты, созданные из сухого молока, больше не смогут называться сыром.На сегодняшний день на грузинском рынке представлено два продукта. Первое – это продукт, на этикетке которого написано молочный продукт, а второй - продукт, похожий на молочный продукт, то есть сметана, масло, мацони, на этикетке которых не должно быть написано "молочный продукт", поскольку в них, в основном, не использован 100% молочный жир.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, аджария, аджарское телевидение, продукты питания, сыр, молоко, фермеры
Как отличить настоящий сыр от подделки: признаки натурального сыра
16:14 14.01.2022 (обновлено: 16:21 14.01.2022)
Как распознать настоящий продукт и не остаться обманутым во время покупки на рынке или в магазинах
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Все продукты, которые не изготавливаются из сырого молока, не являются сыром, заявила в эфире Аджарского телевидения главный инспектор регионального управления Аджарии Национальной администрации продовольствия Тамар Бердзенишвили.
На прилавках продается много сортов сыра и цена довольно высокая, однако не все они относятся к натуральным продуктам, отметила Бердзенишвили. Люди думают, что покупают сыр, но иногда продукт вообще не содержат молока.
"Невооруженным глазом очень сложно различить сыр от похожих на сыр продуктов. Мы призываем потребителей во время приобретения молочных продуктов, в первую очередь, внимательно посмотреть на этикетку. В название должно быть вынесено слово сыр. Если вынесено слово сыр, то он обязательно должен состоять из сырого молока. Если нет соответствующей надписи, то агентство имеет право составить протоколы правонарушения", - сказала
Бердзенишвили.
Покупатели могут потребовать этикетку или же соответствующую документацию как в магазинах, так и на рынках.
К слову, фермеры и люди, которые производят продукт дома, могут прийти в агентство продовольствия и пройти бесплатную и очень простую регистрацию, отмечают в организации.
Фермеры, у которых меньше пяти голов коровы, могут зарегистрироваться как субъект семейного производства. По словам Бердзенишвили, код регистрации будет идентичен их личному номеру. После этого они уже свободно смогут продавать свою продукцию.
Что касается проверок молочных продуктов, то во время них, по словам Бердзенишвили, были случаи, когда на этикетке писали слово сыр, однако он содержал не молочный жир, а пальмовый. Были и случаи изготовления продукта из молочного порошка.
"Сыр – это когда изготавливают из сырого молока", - пояснила Бердзенишвили.
В 2015 году постановлением правительства Грузии был утвержден "Технический регламент о молоке и молочных продуктах", согласно которому на продукции, которая содержит растительный жир, запрещается использовать термин "молочный продукт".
С 1 июля 2017 года в Грузии вступили в силу изменения в "Технический регламент о молоке и молочных продуктах", согласно которому продукты, созданные из сухого молока, больше не смогут называться сыром.
На сегодняшний день на грузинском рынке представлено два продукта. Первое – это продукт, на этикетке которого написано молочный продукт, а второй - продукт, похожий на молочный продукт, то есть сметана, масло, мацони, на этикетке которых не должно быть написано "молочный продукт", поскольку в них, в основном, не использован 100% молочный жир.
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