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https://sputnik-georgia.ru/20220114/kak-podgotovitsya-k-sdache-ptsr-testa-na-koronavirus--263622231.html
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?
Роспотребнадзор напоминает, что при сдаче ПЦР-теста необходимо соблюдать определенные рекомендации
2022-01-14T17:17+0400
2022-01-14T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Есть несколько правил и рекомендаций, которых Роспотребнадзор призывает придерживаться перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус, говорится на сайте организации.По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после последнего приема пищи. Это важно, поскольку коронавирус живет внутри эпителиальных клеток и для ПЦР-исследования нужно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. Мазок во время ПЦР-теста берут из зева и из носоглотки. И перед сдачей теста, то есть конкретно перед взятием мазков, ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства для местного применения (капли, спреи, мази и др). "После их применения количество вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста", - указано в рекомендациях.Также не рекомендуется принимать перед сдачей теста алкоголь (хотя бы два дня), чистить зубы, полоскать рот и горло, жевать жевательную резинку, курить.Замедлить ПЦР-реакцию даже могут случайно попавшие в носоглотку мельчайшие элементы косметики. Поэтому декоративную косметику лучше использовать уже после того, как мазок был взят.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, роскомнадзор, тесты, коронавирус covid-19

Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?

17:17 14.01.2022 (обновлено: 17:27 14.01.2022)
© AP Photo / Matthias SchraderПандемия коронавируса COVID - 19. Медик держит в руках быстрый ПЦР тест для проверки людей в аэропорту, Мюнхен, Германия
Пандемия коронавируса COVID - 19. Медик держит в руках быстрый ПЦР тест для проверки людей в аэропорту, Мюнхен, Германия - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
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Роспотребнадзор напоминает, что при сдаче ПЦР-теста необходимо соблюдать определенные рекомендации
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Есть несколько правил и рекомендаций, которых Роспотребнадзор призывает придерживаться перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус, говорится на сайте организации.
По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после последнего приема пищи. Это важно, поскольку коронавирус живет внутри эпителиальных клеток и для ПЦР-исследования нужно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток.
"В момент проглатывания еды эпителиальные клетки механически слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае, пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин, задней стенки глотки инфицированные клетки", - говорится в материале.
Мазок во время ПЦР-теста берут из зева и из носоглотки. И перед сдачей теста, то есть конкретно перед взятием мазков, ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства для местного применения (капли, спреи, мази и др).
"После их применения количество вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста", - указано в рекомендациях.
Также не рекомендуется принимать перед сдачей теста алкоголь (хотя бы два дня), чистить зубы, полоскать рот и горло, жевать жевательную резинку, курить.
Замедлить ПЦР-реакцию даже могут случайно попавшие в носоглотку мельчайшие элементы косметики. Поэтому декоративную косметику лучше использовать уже после того, как мазок был взят.
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