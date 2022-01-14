https://sputnik-georgia.ru/20220114/kak-podgotovitsya-k-sdache-ptsr-testa-na-koronavirus--263622231.html

Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?

Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?

Роспотребнадзор напоминает, что при сдаче ПЦР-теста необходимо соблюдать определенные рекомендации

2022-01-14T17:17+0400

2022-01-14T17:17+0400

2022-01-14T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Есть несколько правил и рекомендаций, которых Роспотребнадзор призывает придерживаться перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус, говорится на сайте организации.По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после последнего приема пищи. Это важно, поскольку коронавирус живет внутри эпителиальных клеток и для ПЦР-исследования нужно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. Мазок во время ПЦР-теста берут из зева и из носоглотки. И перед сдачей теста, то есть конкретно перед взятием мазков, ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства для местного применения (капли, спреи, мази и др). "После их применения количество вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста", - указано в рекомендациях.Также не рекомендуется принимать перед сдачей теста алкоголь (хотя бы два дня), чистить зубы, полоскать рот и горло, жевать жевательную резинку, курить.Замедлить ПЦР-реакцию даже могут случайно попавшие в носоглотку мельчайшие элементы косметики. Поэтому декоративную косметику лучше использовать уже после того, как мазок был взят.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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