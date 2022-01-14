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Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования
Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования
Зимние каникулы школьников подходят к концу и всех интересует, как продолжится учеба на фоне обостренной эпидемиологической ситуации в стране 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T01:42+0400
2022-01-14T01:42+0400
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общество
новости
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начало нового учебного года в грузии
министерство образования и науки грузии
образование
школа
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Учеба в Грузии, несмотря на широкое распространение нового штамма коронавируса "омикрон", продолжится в классах в очном режиме, говорится в сообщении министерства образования и науки.Так, желающие продолжить учебу в дистанционном режиме должны пройти регистрацию по электронному адресу www.online.emis.ge. Регистрационное поле открыто на сайте 13 января с 00:00.В случае изменения решения, родители смогут зарегистрировать детей на онлайн-уроки или, наоборот, перевести их на оффлайн-режим каждый четверг с 00:00 до 18:00.При этом тем ученикам, которые осенью уже выбрали дистанционный режим обучения и учились онлайн, регистрироваться заново не надо. Они уже в базе школьников на онлайн-обучении.Грузия переживает очередную волну коронавируса. Специалисты предполагают, что в ближайшее время количество инфицированных COVID-19 возрастет до 15 тысяч в день.За последние сутки в Грузии выявили 5 326 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано более 979 тысяч случаев инфицирования, более 922 тысяч выздоровели, 14 359 скончались.Первые случаи "омикрона" в Грузии зафиксировали 20 декабря. По данным на 13 января, в Грузии выявлено 1 009 лабораторно подтвержденных случаев "омикрона".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, начало нового учебного года в грузии, министерство образования и науки грузии, образование, школа, коронавирус covid-19

Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования

01:42 14.01.2022
© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Зимние каникулы школьников подходят к концу и всех интересует, как продолжится учеба на фоне обостренной эпидемиологической ситуации в стране
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Учеба в Грузии, несмотря на широкое распространение нового штамма коронавируса "омикрон", продолжится в классах в очном режиме, говорится в сообщении министерства образования и науки.

Однако, как и раньше, родителям школьников предоставляется возможность сделать выбор между учебой в классах и онлайн-обучением.

Так, желающие продолжить учебу в дистанционном режиме должны пройти регистрацию по электронному адресу www.online.emis.ge. Регистрационное поле открыто на сайте 13 января с 00:00.
В случае изменения решения, родители смогут зарегистрировать детей на онлайн-уроки или, наоборот, перевести их на оффлайн-режим каждый четверг с 00:00 до 18:00.
При этом тем ученикам, которые осенью уже выбрали дистанционный режим обучения и учились онлайн, регистрироваться заново не надо. Они уже в базе школьников на онлайн-обучении.
Грузия переживает очередную волну коронавируса. Специалисты предполагают, что в ближайшее время количество инфицированных COVID-19 возрастет до 15 тысяч в день.
За последние сутки в Грузии выявили 5 326 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано более 979 тысяч случаев инфицирования, более 922 тысяч выздоровели, 14 359 скончались.
Первые случаи "омикрона" в Грузии зафиксировали 20 декабря. По данным на 13 января, в Грузии выявлено 1 009 лабораторно подтвержденных случаев "омикрона".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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