https://sputnik-georgia.ru/20220114/kak-prodolzhitsya-ucheba-v-gruzii-v-usloviyakh-omikrona-zayavlenie-minobrazovaniya-263582990.html

Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования

Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования

Зимние каникулы школьников подходят к концу и всех интересует, как продолжится учеба на фоне обостренной эпидемиологической ситуации в стране 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T01:42+0400

2022-01-14T01:42+0400

2022-01-14T01:42+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

начало нового учебного года в грузии

министерство образования и науки грузии

образование

школа

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Учеба в Грузии, несмотря на широкое распространение нового штамма коронавируса "омикрон", продолжится в классах в очном режиме, говорится в сообщении министерства образования и науки.Так, желающие продолжить учебу в дистанционном режиме должны пройти регистрацию по электронному адресу www.online.emis.ge. Регистрационное поле открыто на сайте 13 января с 00:00.В случае изменения решения, родители смогут зарегистрировать детей на онлайн-уроки или, наоборот, перевести их на оффлайн-режим каждый четверг с 00:00 до 18:00.При этом тем ученикам, которые осенью уже выбрали дистанционный режим обучения и учились онлайн, регистрироваться заново не надо. Они уже в базе школьников на онлайн-обучении.Грузия переживает очередную волну коронавируса. Специалисты предполагают, что в ближайшее время количество инфицированных COVID-19 возрастет до 15 тысяч в день.За последние сутки в Грузии выявили 5 326 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано более 979 тысяч случаев инфицирования, более 922 тысяч выздоровели, 14 359 скончались.Первые случаи "омикрона" в Грузии зафиксировали 20 декабря. По данным на 13 января, в Грузии выявлено 1 009 лабораторно подтвержденных случаев "омикрона".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, начало нового учебного года в грузии, министерство образования и науки грузии, образование, школа, коронавирус covid-19