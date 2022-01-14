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https://sputnik-georgia.ru/20220114/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-yanvarya-2022-263589082.html
Какой сегодня церковный праздник: 14 января 2022
Какой сегодня церковный праздник: 14 января 2022
По православному церковному календарю, 14 января 2022 отмечают праздник Обрезания Господня и день памяти Святого Василия
2022-01-14T01:00+0400
2022-01-14T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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По церковному календарю 14 января также отмечают день памяти святого Василия и других.Sputnik Грузия рассказывает, что за праздник Обрезание Господне, а также кем был святой Василий и почему он упоминается в церковном календаре.Обрезание ГосподнеПо церковному календарю 14 января 2020 отмечают праздник Обрезания Господня – первые сведения о нем относятся к IV веку, примерно к тому же периоду, когда христиане начали праздновать отдельно Рождество.Согласно Евангелию, на восьмой день после Рождения Иисуса, по ветхозаветному закону, прошел обряд обрезания. При совершении обряда Богомладенцу дали имя Иисус – Спаситель, которое архангел Гавриил назвал Деве Марии еще в день Благовещения.Обрезание в качестве обряда посвящения Божеству существовало у многих народов, в том числе и у египтян. У евреев этот обряд, которому уже много веков, был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками.Правила предписывали совершать обрезание на восьмой день, когда новорожденный окрепнет. К тому же число 8 выражало полноту и совершенство. Откладывать совершение обряда на более позднее время считалось выражением пренебрежения, недопустимым там, где речь идет о Божьем повелении.Касалось это мальчиков, так как для продолжения рода достаточно освящения главы семьи, жена же с мужем составляла единое целое. В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он и являлся.Василий ВеликийПо церковному календарю 14 января поминают Святого Василия Великого – философа и богослова, который много сил и внимания уделил литургическому творчеству.Родился будущий святой в семье благородных и благочестивых родителей в Кесарии примерно в 330 году. Василий получил блестящее образование. Он учился у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, в школах Константинополя и в Афинах.В Кесарию Василий вернулся примерно в 357-м, где вскоре вступил на путь аскетической жизни. Приняв Крещение от епископа Кесарийского Диания, он был поставлен чтецом.В 362 году Василия рукоположили в сан диакона, а в 364-м – пресвитера. Управление церковными делами к святому перешло в тяжелые времена для православия, при императоре Валенте (334-378), стороннике лжеучения Ария, отрицавшего единосущность Бога-Отца и Бога-Сына.Епископом на Кесарийскую кафедру Василия возвели в 370 году. Святой занимал этот пост почти десять лет – до своей кончины в 379-м.Святитель проявлял себя твердым и принципиальным, строгим и сдержанным в соблюдении канонов. Все свои личные средства он использовал в пользу бедных – создавал богадельни, лечебницы, больницы, приюты для нищих и калек. Он также построил два монастыря – мужской и женский.Василий Великий прославился святостью, глубоким знанием Священного Писания, ученостью, а также трудами на благо церковного мира и единства.ИмениныПо церковному календарю 14 января именины отмечают Эмилия, Александр, Вячеслав, Василий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Платон, Петр, Трофим, Федот и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 14 января 2022

01:00 14.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЦерковь Святого Николая на территории крепости Нарикала
Церковь Святого Николая на территории крепости Нарикала - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 14 января 2022 отмечают праздник Обрезания Господня и день памяти святого Василия
По церковному календарю 14 января также отмечают день памяти святого Василия и других.
Sputnik Грузия рассказывает, что за праздник Обрезание Господне, а также кем был святой Василий и почему он упоминается в церковном календаре.

Обрезание Господне

По церковному календарю 14 января 2020 отмечают праздник Обрезания Господня – первые сведения о нем относятся к IV веку, примерно к тому же периоду, когда христиане начали праздновать отдельно Рождество.
Согласно Евангелию, на восьмой день после Рождения Иисуса, по ветхозаветному закону, прошел обряд обрезания. При совершении обряда Богомладенцу дали имя Иисус – Спаситель, которое архангел Гавриил назвал Деве Марии еще в день Благовещения.
© photo: Sputnik / V. Robinov / Перейти в фотобанкФреска "Обрезание" XVIII века
Фреска Обрезание XVIII века - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
Фреска "Обрезание" XVIII века
© photo: Sputnik / V. Robinov
/
Перейти в фотобанк
Обрезание в качестве обряда посвящения Божеству существовало у многих народов, в том числе и у египтян. У евреев этот обряд, которому уже много веков, был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками.
Правила предписывали совершать обрезание на восьмой день, когда новорожденный окрепнет. К тому же число 8 выражало полноту и совершенство. Откладывать совершение обряда на более позднее время считалось выражением пренебрежения, недопустимым там, где речь идет о Божьем повелении.
Касалось это мальчиков, так как для продолжения рода достаточно освящения главы семьи, жена же с мужем составляла единое целое. В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он и являлся.

Василий Великий

По церковному календарю 14 января поминают Святого Василия Великого – философа и богослова, который много сил и внимания уделил литургическому творчеству.
Родился будущий святой в семье благородных и благочестивых родителей в Кесарии примерно в 330 году. Василий получил блестящее образование. Он учился у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, в школах Константинополя и в Афинах.
В Кесарию Василий вернулся примерно в 357-м, где вскоре вступил на путь аскетической жизни. Приняв Крещение от епископа Кесарийского Диания, он был поставлен чтецом.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГорящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Горящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
Горящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В 362 году Василия рукоположили в сан диакона, а в 364-м – пресвитера. Управление церковными делами к святому перешло в тяжелые времена для православия, при императоре Валенте (334-378), стороннике лжеучения Ария, отрицавшего единосущность Бога-Отца и Бога-Сына.
Епископом на Кесарийскую кафедру Василия возвели в 370 году. Святой занимал этот пост почти десять лет – до своей кончины в 379-м.
Святитель проявлял себя твердым и принципиальным, строгим и сдержанным в соблюдении канонов. Все свои личные средства он использовал в пользу бедных – создавал богадельни, лечебницы, больницы, приюты для нищих и калек. Он также построил два монастыря – мужской и женский.
Василий Великий прославился святостью, глубоким знанием Священного Писания, ученостью, а также трудами на благо церковного мира и единства.

Именины

По церковному календарю 14 января именины отмечают Эмилия, Александр, Вячеслав, Василий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Платон, Петр, Трофим, Федот и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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