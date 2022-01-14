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Кардиохирург Ревишвили заявил о возможности пересадки сердца человеку от свиньи в РФ
Кардиохирург Ревишвили заявил о возможности пересадки сердца человеку от свиньи в РФ
Издание New York Times сообщило, что медики в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T21:53+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В России есть технические возможности для пересадки сердца человеку от животного, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава РФ, кардиохирург Амиран Ревишвили.Ранее издание New York Times сообщило, что медики в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи.Он уточнил, что в России подобные вмешательства пока не планируются. В США была проведена экспериментальная операция по специальному разрешению Управления по контролю за продуктами и лекарствами очень тяжелому пациенту, который понимал, что других вариантов для его лечения нет."Его заболевание исключало шанс на пересадку донорского человеческого сердца, а аритмия не позволяла, по мнению хирургов, выполнивших ксенотрансплантацию, имплантировать искусственное сердце - механическое устройство, поддерживающее жизнедеятельность организма", - отметил Ревишвили.Путин вручил профессору Ревишвили Государственную премию &gt;&gt;В зависимости от результата операции станет понятно, можно ли эту технологию развивать и широко использовать, пока после нее прошло лишь несколько дней, пояснил он.Пока говорить о том, что в будущем подобные операции станут обычным делом, рано, подчеркнул Ревишвили. Однако, если эксперимент окажется успешным, то не исключено, что в будущем эта технология сможет внести свой вклад в решение проблемы дефицита донорских сердец, добавил специалист.
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Кардиохирург Ревишвили заявил о возможности пересадки сердца человеку от свиньи в РФ

21:53 14.01.2022 (обновлено: 22:20 14.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкНМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
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Издание New York Times сообщило, что медики в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В России есть технические возможности для пересадки сердца человеку от животного, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава РФ, кардиохирург Амиран Ревишвили.
Ранее издание New York Times сообщило, что медики в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи.
"Возможна, потому что в самой пересадке сердца человеку от животного нет ничего экстраординарного с технической точки зрения. Самое сложное в том, чтобы пересаженное сердце не отторгалось и работало. И революционный прорыв здесь в том, что ученые смогли отредактировать геном свиньи с целью предотвратить атаку иммунитета на чужеродный орган", - сказал Ревишвили РИА Новости.
Он уточнил, что в России подобные вмешательства пока не планируются. В США была проведена экспериментальная операция по специальному разрешению Управления по контролю за продуктами и лекарствами очень тяжелому пациенту, который понимал, что других вариантов для его лечения нет.
"Его заболевание исключало шанс на пересадку донорского человеческого сердца, а аритмия не позволяла, по мнению хирургов, выполнивших ксенотрансплантацию, имплантировать искусственное сердце - механическое устройство, поддерживающее жизнедеятельность организма", - отметил Ревишвили.
Путин вручил профессору Ревишвили Государственную премию >>
В зависимости от результата операции станет понятно, можно ли эту технологию развивать и широко использовать, пока после нее прошло лишь несколько дней, пояснил он.
Пока говорить о том, что в будущем подобные операции станут обычным делом, рано, подчеркнул Ревишвили.
Однако, если эксперимент окажется успешным, то не исключено, что в будущем эта технология сможет внести свой вклад в решение проблемы дефицита донорских сердец, добавил специалист.
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