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Когда в Грузии вновь откроются ночные клубы? Ответ Минэкономики
Когда в Грузии вновь откроются ночные клубы? Ответ Минэкономики
Владельцы ночных клубов ждут заключения эпидемиологов 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T17:59+0400
2022-01-14T17:51+0400
экономика
грузия
тбилиси
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Возобновление работы ночных клубов в Грузии будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам.Ночные клубы в Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, в конце декабря прошлого года получили право проводить мероприятия в новогодние дни с соблюдением регуляций. Клубам разрешили провести шесть тестовых мероприятий, после чего, в связи с ожидаемой новой вспышкой пандемии, прекратить работу на неопределенный срок.Ранее руководитель объединения грузинских ночных клубов ACT4CULTURE Давид Лежава заявил, что правительство Грузии может выплатить ночным клубам компенсацию за то, что они не могут проводить мероприятия. По его словам, размер компенсаций будет известен после консультаций. Консультации по данному вопросу с министерством экономики начнутся с будущей недели.Это уже вторая сумма в виде компенсации, которую могут получить ночные клубы в Грузии. В 2021 году пакет помощи составил 2 миллиона лари (порядка 660 тысяч долларов) в виде освобождения от оплаты аренды, коммунальных расходов и покрытия заработной платы части сотрудников.Грузия переживает шестую волну распространения коронавируса. За последние сутки выявлено 5 567 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 984 тысяч случаев инфицирования, более 924 тысяч выздоровели, 14 395 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, грузия, тбилиси, натия турнава

Когда в Грузии вновь откроются ночные клубы? Ответ Минэкономики

17:59 14.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliНочной клуб
Ночной клуб - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Владельцы ночных клубов ждут заключения эпидемиологов
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Возобновление работы ночных клубов в Грузии будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам.
Ночные клубы в Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, в конце декабря прошлого года получили право проводить мероприятия в новогодние дни с соблюдением регуляций. Клубам разрешили провести шесть тестовых мероприятий, после чего, в связи с ожидаемой новой вспышкой пандемии, прекратить работу на неопределенный срок.

"Вопрос ночных клубов не раз был рассмотрен на заседании координационного совета. Определенный компромисс был допущен в новогодний период. Затем мы договорились, что будем наблюдать за последствиями, которые с эпидемиологической точки зрения были вызваны временным открытием клубов в новогодний период. Мы ждем результатов, и согласно этому и будет принято решение", - заявила Турнава.

Ранее руководитель объединения грузинских ночных клубов ACT4CULTURE Давид Лежава заявил, что правительство Грузии может выплатить ночным клубам компенсацию за то, что они не могут проводить мероприятия. По его словам, размер компенсаций будет известен после консультаций. Консультации по данному вопросу с министерством экономики начнутся с будущей недели.
Это уже вторая сумма в виде компенсации, которую могут получить ночные клубы в Грузии. В 2021 году пакет помощи составил 2 миллиона лари (порядка 660 тысяч долларов) в виде освобождения от оплаты аренды, коммунальных расходов и покрытия заработной платы части сотрудников.
Грузия переживает шестую волну распространения коронавируса. За последние сутки выявлено 5 567 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 984 тысяч случаев инфицирования, более 924 тысяч выздоровели, 14 395 скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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