https://sputnik-georgia.ru/20220114/koroleva-britanii-lishila-printsa-endryu-vsekh-zvaniy-i-patronazha--263609010.html

Королева Британии лишила принца Эндрю всех званий и патронажа

Королева Британии лишила принца Эндрю всех званий и патронажа

Елизавета II разозлилась на своего среднего сына и решила научить его жизни. Теперь принцу придется самостоятельно доказать свою невиновность в деле об изнасиловании

2022-01-14T12:32+0400

2022-01-14T12:32+0400

2022-01-14T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Королева Британии Елизавета II приняла важное решение – монарх лишила своего принца Эндрю всех воинских званий, а также королевского патронажа. После того, как Верховный Суд отклонил требование Эндрю закрыть дело об изнасиловании, он оказался перед выбором. Принц мог урегулировать вопрос вне суда, заплатив жертве пару миллионов долларов, или же продолжить отстаивать свою честь. И это привело к последствиям. Герцогу также нельзя использовать титул "Его Королевское Высочество" и выполнять официальные обязанности, которые он и так давно не выполнял из-за запрета матери. Королева очень разозлилась на среднего наследника и решила научить его жизни. По словам СМИ, шансы принца выиграть суд ничтожно малы. Юристы Эндрю подтвердили, что пострадавшая Вирджиния Робертс будет бороться до последнего, а сыну королевы вряд ли поверят на слово, ведь он был связан с насильником Джеффри Эпштейном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, елизавета ii, зарубежные звезды, монархи