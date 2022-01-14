https://sputnik-georgia.ru/20220114/kovid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-14-yanvarya-263607848.html

Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января

Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января

Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 3 479 новых инфицированных за день 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T13:06+0400

2022-01-14T13:06+0400

2022-01-14T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузинские медики из 5 567 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 479 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 60 753 теста на коронавирус, 34 092 – на антиген, 26 661 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 984 802 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 661 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 924 072 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 36 пациентов, а с начала пандемии – 14 395.На данный момент в Грузии 46 309 активных случаев, из них 4 379 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 047 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 077 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 39 853 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 68 человек.Всего в Грузии привито 2 596 549 человек, за сутки вакцинировались 6 864 человека. Показатель положительности по данным на 13 января составляет 9,16%, за две недели – 9,14%, за семь дней – 9,84%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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