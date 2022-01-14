Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20220114/kovid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-14-yanvarya-263607848.html
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 3 479 новых инфицированных за день 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T13:06+0400
2022-01-14T13:29+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251295799_0:0:3221:1811_1920x0_80_0_0_04936ef22e97e8be7bb4a1740af934c3.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузинские медики из 5 567 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 479 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 60 753 теста на коронавирус, 34 092 – на антиген, 26 661 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 984 802 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 661 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 924 072 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 36 пациентов, а с начала пандемии – 14 395.На данный момент в Грузии 46 309 активных случаев, из них 4 379 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 047 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 077 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 39 853 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 68 человек.Всего в Грузии привито 2 596 549 человек, за сутки вакцинировались 6 864 человека. Показатель положительности по данным на 13 января составляет 9,16%, за две недели – 9,14%, за семь дней – 9,84%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251295799_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_2c994a84e8960a5d4bea4609b3250e11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января

13:06 14.01.2022 (обновлено: 13:29 14.01.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 3 479 новых инфицированных за день
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузинские медики из 5 567 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 479 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Аджария – 587
Имерети – 434
Шида Картли – 254
Самегрело - Земо Сванети – 199
Квемо Картли – 159
Кахети – 130
Гурия – 130
Самцхе-Джавахети – 85
Мцхета-Мтианети – 84
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 26.
В стране за последние сутки сделано 60 753 теста на коронавирус, 34 092 – на антиген, 26 661 – ПЦР-тест.
С начала пандемии в стране зафиксировано 984 802 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 661 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 924 072 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 36 пациентов, а с начала пандемии – 14 395.
На данный момент в Грузии 46 309 активных случаев, из них 4 379 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 047 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 077 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 39 853 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 68 человек.
Всего в Грузии привито 2 596 549 человек, за сутки вакцинировались 6 864 человека. Показатель положительности по данным на 13 января составляет 9,16%, за две недели – 9,14%, за семь дней – 9,84%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:12Тесты менее эффективны в случае "омикрона" – Церцвадзе
14:59"Одна родина и одно будущее" – премьер Грузии поздравил граждан с Днем флага
14:44Грузинские фигуристы заняли четвертое место на чемпионате Европы
14:29Чем симптомы "омикрона" отличаются от симптомов "дельты"? Все о новых штаммах COVID-19
13:37Сильный ветер повалил главную елку Мцхета - ФОТО
13:22Лавров назвал "ущербным" однобокое трактование НАТО своих обязательств о нерасширении
13:06Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января
12:49"Свежая кровь" как залог успеха - Мелия взялся за развитие "Нацдвижения"
12:17Избивал и унижал заключенных: экс-работника тюрьмы лишили свободы на 3 года и 9 месяцев
12:01Старый Новый год в Грузии: куда пойти в Тбилиси 14-16 января
11:40В чем универсальность российских тестов на коронавирус? Ответ Роспотребнадзора
11:21Почему больные COVID часто заражаются внутрибольничными инфекциями? Ответ инфекциониста
11:05Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 567
10:12Российские миротворцы начали вылетать из Алматы. Миссия ОДКБ завершена
09:20Курс лари на пятницу – 3,0866 GEL/$1
09:01Туризм в Грузии возрождается
08:02Выставка легендарного сценографа Солико Вирсаладзе открывается в Тбилиси
07:01Проект Саакашвили никому не нужен: экстравагантное сооружение снова не смогли продать
01:42Как продолжится учеба в Грузии в условиях "омикрона"? Заявление Минобразования
ВчераПора на лыжи: Бакуриани готовится к открытию зимнего сезона