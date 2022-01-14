https://sputnik-georgia.ru/20220114/kovid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-14-yanvarya-263607848.html
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 3 479 новых инфицированных за день 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T13:06+0400
2022-01-14T13:06+0400
2022-01-14T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузинские медики из 5 567 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 479 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 60 753 теста на коронавирус, 34 092 – на антиген, 26 661 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 984 802 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 661 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 924 072 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 36 пациентов, а с начала пандемии – 14 395.На данный момент в Грузии 46 309 активных случаев, из них 4 379 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 047 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 077 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 39 853 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 68 человек.Всего в Грузии привито 2 596 549 человек, за сутки вакцинировались 6 864 человека. Показатель положительности по данным на 13 января составляет 9,16%, за две недели – 9,14%, за семь дней – 9,84%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января
13:06 14.01.2022 (обновлено: 13:29 14.01.2022)
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 3 479 новых инфицированных за день
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik.
Грузинские медики из 5 567 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 479 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 199
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 26.
В стране за последние сутки сделано 60 753 теста на коронавирус, 34 092 – на антиген, 26 661 – ПЦР-тест.
С начала пандемии в стране зафиксировано 984 802 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 661 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 924 072 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 36 пациентов, а с начала пандемии – 14 395.
На данный момент в Грузии 46 309 активных случаев, из них 4 379 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 047 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 077 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 39 853 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 68 человек.
Всего в Грузии привито 2 596 549 человек, за сутки вакцинировались 6 864 человека. Показатель положительности по данным на 13 января составляет 9,16%, за две недели – 9,14%, за семь дней – 9,84%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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