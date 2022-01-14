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"Мы смотрели смерти в глаза..." – грузин о пережитом в Казахстане

"Мы смотрели смерти в глаза..." – грузин о пережитом в Казахстане

Когда в Алма-Ате начались беспорядки, молодые музыканты из Грузии практически остались без еды 14.01.2022, Sputnik Грузия

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общество

грузия

казахстан

интервью

ситуация в казахстане

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Оказаться в тысячах километров от родины, в городе, где царит хаос, стреляют, мародерствуют, убивают, - большое испытание. Граждане Грузии, оказавшиеся в эпицентре событий в Алма-Ате, рассказали, как пережили эти непростые дни, в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Бачана - солист мужского квартета "Илори". В Казахстан они отправились 22 декабря по работе - выступали в ресторанах. Обратно собирались 9 января, но из-за начавшихся в стране беспорядков они оказались как будто в параллельной реальности. Еды нет, на улицу выходить опасно, информационный вакуум - интернета и телевидения практически не было."Как-только дали интернет, я записал лайв в Facebook, просил нам помочь, потому что мы были оторваны от всего. На улицу выходить было опасно, но мы все таки вышли за едой и обнаружили, что магазины были пустые, разграбленные, мы ничего не смогли достать. На четверых у нас был лоток яиц и супы быстрого приготовления. Даже хлеб невозможно было достать", - сказал Бачана.Пережить этот период молодым музыкантам помогла знакомая женщина. Она заехала за ними на проспект Аль-Фараби в центре города 3 января и забрала к себе домой.Пришлось питаться консервами и разными заготовками, которые были дома."Уже 10 января благодаря участию посольства нам впервые передали продукты", - сказал он."Сейчас ситуация успокоилась, но когда начинается комендантский час, включаются сирены, у нас дрожь по телу. У меня появились проблемы со сном, да и у ребят. Мы даже купили себе успокоительные. И в Грузии были проблемы, но я никогда не был очевидцем. А когда ты непосредственно в центре событий, это очень тяжело вынести, когда ты не знаешь, выживешь или нет. Смотришь смерти в глаза, и нигде спасения не видно", - вспоминает Мелашвили."Были случаи, когда врывались в дома. Говорю вам, словами не передать, то что тут пережили люди. Просто так убивали людей", - рассказал Бачана.В эти минуты музыканты находятся в аэропорту, ждут вылета в Грузию.Связь с музыкантами поддерживал хореограф, руководитель ансамбля "Телави" Гела Гамбаров, который переехал из Грузии в Казахстан 16 лет назад, чтобы преподавать грузинские танцы и популяризовать грузинскую культуру.За все эти годы, как рассказал Гамбаров, он видел много митингов, но таких беспорядков никогда."Такого развития никто не ожидал. 5 января я был на работе, и уже сказали, что ситуация выходит из-под контроля, и мы решили засесть по домам. И когда я вечером возвращался домой, видел много машин без номеров. Видел людей с дубинками, напротив стояла армия, которая ничего не могла сделать", - рассказал Гамбаров.Первая мысль, когда начались беспорядки, была: отправить семью на родину, в безопасное место, но радикалы захватили аэропорт и улететь не удалось.Изначально сложно было осознать происходящее."Даже когда возвращался с работы, мимо прошли вооруженные люди, до меня дошло, в какой я был опасности, только вернувшись домой. Тогда я был в шоке", - вспомнил Гамбаров.В ходе беспорядков в Алма-Ате ни один грузин не пострадал, сказал Гамбаров. Диаспора небольшая, около ста человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, казахстан, интервью, ситуация в казахстане