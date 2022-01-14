"Мы смотрели смерти в глаза..." – грузин о пережитом в Казахстане
20:43 14.01.2022 (обновлено: 20:46 14.01.2022)
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения протестующих с полицией в Алма-Ате
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Когда в Алма-Ате начались беспорядки, молодые музыканты из Грузии практически остались без еды
Оказаться в тысячах километров от родины, в городе, где царит хаос, стреляют, мародерствуют, убивают, - большое испытание. Граждане Грузии, оказавшиеся в эпицентре событий в Алма-Ате, рассказали, как пережили эти непростые дни, в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
"Поздно ночью нас разбудили звуки выстрелов. Когда мы выглянули из окна, на улицах было полно людей. Словами не описать, что мы видели. Люди с дубинками, кидались камнями, били друг друга, сплошной мордобой. Избитые лежали на асфальте. Сложно было понять, кто кого бил. Слышны были звуки выстрелов", - вспоминает Бачана Мелашвили.
Бачана - солист мужского квартета "Илори". В Казахстан они отправились 22 декабря по работе - выступали в ресторанах. Обратно собирались 9 января, но из-за начавшихся в стране беспорядков они оказались как будто в параллельной реальности. Еды нет, на улицу выходить опасно, информационный вакуум - интернета и телевидения практически не было.
"Как-только дали интернет, я записал лайв в Facebook, просил нам помочь, потому что мы были оторваны от всего. На улицу выходить было опасно, но мы все таки вышли за едой и обнаружили, что магазины были пустые, разграбленные, мы ничего не смогли достать. На четверых у нас был лоток яиц и супы быстрого приготовления. Даже хлеб невозможно было достать", - сказал Бачана.
© AFP / ALEXANDER BOGDANOVПротесты и беспорядки в Казахстане. Сожженные машины в Алма-Ате
Протесты и беспорядки в Казахстане. Сожженные машины в Алма-Ате
© AFP / ALEXANDER BOGDANOV
Пережить этот период молодым музыкантам помогла знакомая женщина. Она заехала за ними на проспект Аль-Фараби в центре города 3 января и забрала к себе домой.
"Она рисковала своей жизнью ради нашего спасения. Тем более в это время я заболел. У меня была высокая температура, началась ангина, и невозможно было узнать, это коронавирус или что-то другое. У меня не было лекарств. Если бы не она, не знаю, что бы мы делали. Нам по-любому пришлось бы выйти за едой и лекарствами, и не исключено, что не вернулись бы живыми", - вспоминает Бачана.
Пришлось питаться консервами и разными заготовками, которые были дома.
"Уже 10 января благодаря участию посольства нам впервые передали продукты", - сказал он.
"Сейчас ситуация успокоилась, но когда начинается комендантский час, включаются сирены, у нас дрожь по телу. У меня появились проблемы со сном, да и у ребят. Мы даже купили себе успокоительные. И в Грузии были проблемы, но я никогда не был очевидцем. А когда ты непосредственно в центре событий, это очень тяжело вынести, когда ты не знаешь, выживешь или нет. Смотришь смерти в глаза, и нигде спасения не видно", - вспоминает Мелашвили.
"Были случаи, когда врывались в дома. Говорю вам, словами не передать, то что тут пережили люди. Просто так убивали людей", - рассказал Бачана.
В эти минуты музыканты находятся в аэропорту, ждут вылета в Грузию.
Связь с музыкантами поддерживал хореограф, руководитель ансамбля "Телави" Гела Гамбаров, который переехал из Грузии в Казахстан 16 лет назад, чтобы преподавать грузинские танцы и популяризовать грузинскую культуру.
За все эти годы, как рассказал Гамбаров, он видел много митингов, но таких беспорядков никогда.
"Такого развития никто не ожидал. 5 января я был на работе, и уже сказали, что ситуация выходит из-под контроля, и мы решили засесть по домам. И когда я вечером возвращался домой, видел много машин без номеров. Видел людей с дубинками, напротив стояла армия, которая ничего не могла сделать", - рассказал Гамбаров.
Первая мысль, когда начались беспорядки, была: отправить семью на родину, в безопасное место, но радикалы захватили аэропорт и улететь не удалось.
"Были слышны выстрелы. Стреляли во все, что видели, грабили магазины, банки, людей, убивали. Был полный беспредел. Ситуация была неконтролируемая", - поделился Гамбаров.
Изначально сложно было осознать происходящее.
"Даже когда возвращался с работы, мимо прошли вооруженные люди, до меня дошло, в какой я был опасности, только вернувшись домой. Тогда я был в шоке", - вспомнил Гамбаров.
© AP Photo / Yan BlagovПротесты и беспорядки в Казахстане. Сожженное здание акимата в Алма-Ате
Протесты и беспорядки в Казахстане. Сожженное здание акимата в Алма-Ате
© AP Photo / Yan Blagov
В ходе беспорядков в Алма-Ате ни один грузин не пострадал, сказал Гамбаров. Диаспора небольшая, около ста человек.
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