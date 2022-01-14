https://sputnik-georgia.ru/20220114/novogodnyaya-derevnya-v-parke-deda-ena-zavershitsya-grandioznym-kontsertom-263616597.html
"Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершится грандиозным концертом
"Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершится грандиозным концертом
На вечере выступят самые известные исполнители и коллективы грузинской эстрады 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T16:01+0400
2022-01-14T16:01+0400
2022-01-14T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Празднично-развлекательные мероприятия в рамках проекта "Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершатся грандиозным концертом в пятницу, 14 января, в 20:00.Известные грузинские артисты, среди которых Майя Бараташвили, Сопо Халваши, Ото Немсадзе, Нукри Капанадзе, "Кучис бичеби" и Дато Порчхидзе, предстанут перед зрителями в сопровождении бэнда Пааты Андриадзе.Звезды грузинской эстрады выступят с разнообразной программой, автором которой является композитор Русудан Морчиладзе.В программе вечера также заявлены выступления группы The Quintessence, ансамбля "Шавнабада" и Георгия Сухиташвили, которые исполнят осетинские и абхазские песни.По информации "телеканала "Рустави 2", ведущие мероприятия - Бахва Брегвадзе, Тика Пацация и Леван Хурцидзе - будут представлять музыкальные номера и позаботятся о настроении гостей "Новогодней деревни".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, новый год, майя бараташвили, нукри капанадзе, ото немсадзе
"Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершится грандиозным концертом
16:01 14.01.2022 (обновлено: 16:05 14.01.2022)
На вечере выступят самые известные исполнители и коллективы грузинской эстрады
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Празднично-развлекательные мероприятия в рамках проекта "Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершатся грандиозным концертом в пятницу, 14 января, в 20:00.
Известные грузинские артисты, среди которых Майя Бараташвили, Сопо Халваши, Ото Немсадзе, Нукри Капанадзе, "Кучис бичеби" и Дато Порчхидзе, предстанут перед зрителями в сопровождении бэнда Пааты Андриадзе.
Звезды грузинской эстрады выступят с разнообразной программой, автором которой является композитор Русудан Морчиладзе.
В программе вечера также заявлены выступления группы The Quintessence, ансамбля "Шавнабада" и Георгия Сухиташвили, которые исполнят осетинские и абхазские песни.
По информации "телеканала "Рустави 2
", ведущие мероприятия - Бахва Брегвадзе, Тика Пацация и Леван Хурцидзе - будут представлять музыкальные номера и позаботятся о настроении гостей "Новогодней деревни".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.