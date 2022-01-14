Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220114/novogodnyaya-derevnya-v-parke-deda-ena-zavershitsya-grandioznym-kontsertom-263616597.html
"Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершится грандиозным концертом
"Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершится грандиозным концертом
На вечере выступят самые известные исполнители и коллективы грузинской эстрады 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T16:01+0400
2022-01-14T16:05+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
новый год
майя бараташвили
нукри капанадзе
ото немсадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263587933_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_03e279987c9e3ce54509a9e277ff6945.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Празднично-развлекательные мероприятия в рамках проекта "Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершатся грандиозным концертом в пятницу, 14 января, в 20:00.Известные грузинские артисты, среди которых Майя Бараташвили, Сопо Халваши, Ото Немсадзе, Нукри Капанадзе, "Кучис бичеби" и Дато Порчхидзе, предстанут перед зрителями в сопровождении бэнда Пааты Андриадзе.Звезды грузинской эстрады выступят с разнообразной программой, автором которой является композитор Русудан Морчиладзе.В программе вечера также заявлены выступления группы The Quintessence, ансамбля "Шавнабада" и Георгия Сухиташвили, которые исполнят осетинские и абхазские песни.По информации "телеканала "Рустави 2", ведущие мероприятия - Бахва Брегвадзе, Тика Пацация и Леван Хурцидзе - будут представлять музыкальные номера и позаботятся о настроении гостей "Новогодней деревни".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263587933_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_15a1b5da04361276491f3b0be61a7f42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, тбилиси, новый год, майя бараташвили, нукри капанадзе, ото немсадзе

"Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершится грандиозным концертом

16:01 14.01.2022 (обновлено: 16:05 14.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliНовогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня
Новогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
На вечере выступят самые известные исполнители и коллективы грузинской эстрады
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Празднично-развлекательные мероприятия в рамках проекта "Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершатся грандиозным концертом в пятницу, 14 января, в 20:00.
Известные грузинские артисты, среди которых Майя Бараташвили, Сопо Халваши, Ото Немсадзе, Нукри Капанадзе, "Кучис бичеби" и Дато Порчхидзе, предстанут перед зрителями в сопровождении бэнда Пааты Андриадзе.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliНовогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня
Новогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
Новогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Звезды грузинской эстрады выступят с разнообразной программой, автором которой является композитор Русудан Морчиладзе.
В программе вечера также заявлены выступления группы The Quintessence, ансамбля "Шавнабада" и Георгия Сухиташвили, которые исполнят осетинские и абхазские песни.
По информации "телеканала "Рустави 2", ведущие мероприятия - Бахва Брегвадзе, Тика Пацация и Леван Хурцидзе - будут представлять музыкальные номера и позаботятся о настроении гостей "Новогодней деревни".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:59Когда в Грузии вновь откроются ночные клубы? Ответ Минэкономики
17:33В Тбилиси пойдет первый в 2022 году снег
17:17Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?
17:01Лавров предложил Баку и Анкаре убедить Тбилиси присоединиться к формату "3+3"
16:44"Тебе не стыдно?" Дима Билан напал на Клаву Коку из-за пьяных сторис с Бузовой
16:29Цулукиани поздравила деятелей искусства с Днем грузинского театра
16:14Как отличить настоящий сыр от подделки: признаки натурального сыра
16:05Главный инфекционист Грузии против введения новых ограничений
16:01"Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершится грандиозным концертом
15:48В Батуми на реставрацию статуи Медеи потратят полмиллиона лари
15:32Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана - видео
15:29Около 80 работников тюрем в Грузии издевались над заключенными – прокуратура
15:12"Омикрон" сложно выявить, тесты менее эффективны – Церцвадзе
14:59"Одна родина и одно будущее" – премьер Грузии поздравил граждан с Днем флага
14:44Грузинские фигуристы заняли четвертое место на чемпионате Европы
14:29Чем симптомы "омикрона" отличаются от симптомов "дельты"? Все о новых штаммах COVID-19
13:37Сильный ветер повалил главную елку Мцхета - ФОТО
13:22Лавров назвал "ущербным" однобокое трактование НАТО своих обязательств о нерасширении
13:06Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 января
12:49"Свежая кровь" как залог успеха - Мелия взялся за развитие "Нацдвижения"