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"Одна родина и одно будущее" – премьер Грузии поздравил граждан с Днем флага
"Одна родина и одно будущее" – премьер Грузии поздравил граждан с Днем флага
Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T14:59+0400
2022-01-14T15:01+0400
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил население страны с Днем Государственного флага.В Грузии 14 января отмечают День одного из главных атрибутов страны – государственного флага. Этот праздник отмечают в Грузии с 2012 года. По традиции в этот день флаги вывесили на балконах исторического здания сакребуло (горсобрания) на площади Свободы в Тбилиси и других государственных зданий.Сегодня мы чтим наших героев, государственных и национальных деятелей – всех, кто посвятил свою жизнь службе Родине, подчеркнул глава грузинского правительства."Наш флаг всегда будет поднят в знак того, что мы впредь будем защищать и укреплять то, чего мы добились ценой великой борьбы и труда – нашу независимость и свободу", – отметил Гарибашвили.Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз". В тот же день его подняли над зданием парламента Грузии, спустив старый символ – флаг Первой Республики Грузия кизилового цвета с черной и белой полоской в левом углу. Позже эту дату объявили Днем Государственного флага.С XII века различные источники в основном сообщали о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках Мцхетского кафедрального собора Светицховели (ок. XII века) изображен корабль с красным флагом на корме, в центре которого белый крест. Изображение грузинского белого флага с красными крестами внесено во "Всемирный атлас" XIV века, который составил францисканский монах (имя его осталось неизвестным). Такой же флаг изображался на итальянских и испанских картах тех лет.В 1992 году древний флаг решили возродить. Ассоциация геральдики Грузии разработала вариант этого флага с несколько измененными маленькими крестиками в углах. Вместо традиционных прямых крестов были использованы т. н. "Болнисские кресты" (или как их еще называли, "кресты Леопольда"). Планировалось сделать этот флаг военным знаменем Грузии. Проект рассматривался Комиссией по госсимволике, но решение принято не было.В 2003 году именно этот флаг (с болнисскими крестами) был поддержан политической оппозицией, выступавшей против экс-президента Эдуарда Шеварднадзе. В качестве партийного флага он стал символом "Единого национального движения" (лидером которого является бывший президент Михаил Саакашвили).После "революции роз", которая произошла 23 ноября 2003 года, 14 января 2004 года министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа. Решение о принятии нового флага было принято большинством депутатов (147 против 1). Новый флаг вечером 14 января уже был поднят над зданием парламента. День 14 января был объявлен Днем Государственного флага Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили

"Одна родина и одно будущее" – премьер Грузии поздравил граждан с Днем флага

14:59 14.01.2022 (обновлено: 15:01 14.01.2022)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© Government of Georgia
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Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил население страны с Днем Государственного флага.
В Грузии 14 января отмечают День одного из главных атрибутов страны – государственного флага. Этот праздник отмечают в Грузии с 2012 года. По традиции в этот день флаги вывесили на балконах исторического здания сакребуло (горсобрания) на площади Свободы в Тбилиси и других государственных зданий.

"Государственный флаг является символов того, что у людей многих национальностей, разных культур, проживающих на этой земле, есть одна родина и одно будущее. Он воплощает общее стремление всех нас построить современную, развитую, сильную Грузию на основе нашей великой истории и культуры", – отметил премьер.

Сегодня мы чтим наших героев, государственных и национальных деятелей – всех, кто посвятил свою жизнь службе Родине, подчеркнул глава грузинского правительства.
"Наш флаг всегда будет поднят в знак того, что мы впредь будем защищать и укреплять то, чего мы добились ценой великой борьбы и труда – нашу независимость и свободу", – отметил Гарибашвили.
Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами, был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз". В тот же день его подняли над зданием парламента Грузии, спустив старый символ – флаг Первой Республики Грузия кизилового цвета с черной и белой полоской в левом углу. Позже эту дату объявили Днем Государственного флага.
С XII века различные источники в основном сообщали о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках Мцхетского кафедрального собора Светицховели (ок. XII века) изображен корабль с красным флагом на корме, в центре которого белый крест. Изображение грузинского белого флага с красными крестами внесено во "Всемирный атлас" XIV века, который составил францисканский монах (имя его осталось неизвестным). Такой же флаг изображался на итальянских и испанских картах тех лет.
© AP Photo / Shakh AivazovСимволика Грузии - большой грузинский флаг. Празднование Дня независимости
Символика Грузии - большой грузинский флаг. Празднование Дня независимости - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
Символика Грузии - большой грузинский флаг. Празднование Дня независимости
© AP Photo / Shakh Aivazov
В 1992 году древний флаг решили возродить. Ассоциация геральдики Грузии разработала вариант этого флага с несколько измененными маленькими крестиками в углах. Вместо традиционных прямых крестов были использованы т. н. "Болнисские кресты" (или как их еще называли, "кресты Леопольда"). Планировалось сделать этот флаг военным знаменем Грузии. Проект рассматривался Комиссией по госсимволике, но решение принято не было.
В 2003 году именно этот флаг (с болнисскими крестами) был поддержан политической оппозицией, выступавшей против экс-президента Эдуарда Шеварднадзе. В качестве партийного флага он стал символом "Единого национального движения" (лидером которого является бывший президент Михаил Саакашвили).
После "революции роз", которая произошла 23 ноября 2003 года, 14 января 2004 года министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа. Решение о принятии нового флага было принято большинством депутатов (147 против 1). Новый флаг вечером 14 января уже был поднят над зданием парламента. День 14 января был объявлен Днем Государственного флага Грузии.
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