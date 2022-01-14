https://sputnik-georgia.ru/20220114/okolo-80-rabotnikov-tyurem-v-gruzii-izdevalis-nad-zaklyuchennymi--prokuratura-263615410.html
Около 80 работников тюрем в Грузии издевались над заключенными – прокуратура
Около 80 работников тюрем в Грузии издевались над заключенными – прокуратура
Заключенным ограничивали право на сон, прогулки и отдых, запрещали им говорить по телефону или обращаться к врачу 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T15:29+0400
2022-01-14T15:29+0400
2022-01-14T15:29+0400
происшествия
новости
грузия
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. До 80 сотрудников пенитенциарной системы Грузии привлечены к ответственности в рамках расследования фактов ненадлежащего обращения с заключенными, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Грузии.По информации ведомства, Тбилисский городской суд в четверг приговорил бывшего сотрудника глданской тюрьмы №8 к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за унизительное обращение с заключенными в 2010 и 2012 годах.Стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый, будучи сотрудником отдела безопасности глданской тюрьмы, вместе с другими сотрудниками тюрьмы участвовал в групповом избиении заключенных и их унижении.В результате действий обвиняемого заключенным незаконно ограничивали право на сон, прогулки и отдых, запрещали им говорить по телефону или обращаться к врачу, отметили в ведомстве.Также прокурорам удалось доказать, что обвиняемый незаконно забирал заключенных из камер и запирал их в бане, где их избивали дубинками и другими предметами.Кроме того, сторона обвинения доказала факты унизительного обращения с заключенными в период работы обвиняемого в тюремной клинике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_504:262:2886:2048_1920x0_80_0_0_ffc4951c910d3d48c3227d00bcf49ea3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд
Около 80 работников тюрем в Грузии издевались над заключенными – прокуратура
Заключенным ограничивали право на сон, прогулки и отдых, запрещали им говорить по телефону или обращаться к врачу
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik.
До 80 сотрудников пенитенциарной системы Грузии привлечены к ответственности в рамках расследования фактов ненадлежащего обращения с заключенными, говорится в сообщении
на сайте прокуратуры Грузии.
По информации ведомства, Тбилисский городской суд в четверг приговорил бывшего сотрудника глданской тюрьмы №8 к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за унизительное обращение с заключенными в 2010 и 2012 годах.
Стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый, будучи сотрудником отдела безопасности глданской тюрьмы, вместе с другими сотрудниками тюрьмы участвовал в групповом избиении заключенных и их унижении.
"Указанное решение еще раз подтвердило, что жестокое и бесчеловечное обращение с заключенными было внедренной практикой в учреждение №8. Оно имело системный характер и было нацелено на унижение, запугивание и подчинение заключенных", – говорится в сообщении прокуратуры.
В результате действий обвиняемого заключенным незаконно ограничивали право на сон, прогулки и отдых, запрещали им говорить по телефону или обращаться к врачу, отметили в ведомстве.
Также прокурорам удалось доказать, что обвиняемый незаконно забирал заключенных из камер и запирал их в бане, где их избивали дубинками и другими предметами.
Кроме того, сторона обвинения доказала факты унизительного обращения с заключенными в период работы обвиняемого в тюремной клинике.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.