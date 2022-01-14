https://sputnik-georgia.ru/20220114/okolo-80-rabotnikov-tyurem-v-gruzii-izdevalis-nad-zaklyuchennymi--prokuratura-263615410.html

Около 80 работников тюрем в Грузии издевались над заключенными – прокуратура

Около 80 работников тюрем в Грузии издевались над заключенными – прокуратура

Заключенным ограничивали право на сон, прогулки и отдых, запрещали им говорить по телефону или обращаться к врачу 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T15:29+0400

2022-01-14T15:29+0400

2022-01-14T15:29+0400

происшествия

новости

грузия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. До 80 сотрудников пенитенциарной системы Грузии привлечены к ответственности в рамках расследования фактов ненадлежащего обращения с заключенными, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Грузии.По информации ведомства, Тбилисский городской суд в четверг приговорил бывшего сотрудника глданской тюрьмы №8 к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за унизительное обращение с заключенными в 2010 и 2012 годах.Стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый, будучи сотрудником отдела безопасности глданской тюрьмы, вместе с другими сотрудниками тюрьмы участвовал в групповом избиении заключенных и их унижении.В результате действий обвиняемого заключенным незаконно ограничивали право на сон, прогулки и отдых, запрещали им говорить по телефону или обращаться к врачу, отметили в ведомстве.Также прокурорам удалось доказать, что обвиняемый незаконно забирал заключенных из камер и запирал их в бане, где их избивали дубинками и другими предметами.Кроме того, сторона обвинения доказала факты унизительного обращения с заключенными в период работы обвиняемого в тюремной клинике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд