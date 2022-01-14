https://sputnik-georgia.ru/20220114/opticheskaya-illyuziya-s-golovoy-labradora--na-kryshe-doma-udivila-set--video-263595048.html

Оптическая иллюзия с головой лабрадора на крыше дома удивила Сеть – видео

Оптическая иллюзия с головой лабрадора на крыше дома удивила Сеть – видео

В комментариях пользователи отмечают, что поначалу даже немного испугались, но такого поворота событий не ожидали 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T07:31+0400

2022-01-14T07:31+0400

2022-01-14T07:31+0400

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На кадрах видно, как девушка снимает на камеру что-то, лежащее на крыше одноэтажной постройки. По мере увеличения кадра становится понятно, что это собака породы лабрадор. Точнее, только ее голова, что не может не выглядеть странно. Однако все не так просто. Через несколько секунд девушка произносит "пс-пс-пс", и лежащая голова "оживает". Оказывается, на крыше сидел белый кот с очень необычными пятнами на спине, которые точь-в-точь похожи на нос и глаза собаки.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, вирусные видео