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Оптическая иллюзия с головой лабрадора на крыше дома удивила Сеть – видео
Оптическая иллюзия с головой лабрадора на крыше дома удивила Сеть – видео
В комментариях пользователи отмечают, что поначалу даже немного испугались, но такого поворота событий не ожидали 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T07:31+0400
2022-01-14T07:31+0400
2022-01-14T07:31+0400
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На кадрах видно, как девушка снимает на камеру что-то, лежащее на крыше одноэтажной постройки. По мере увеличения кадра становится понятно, что это собака породы лабрадор. Точнее, только ее голова, что не может не выглядеть странно. Однако все не так просто. Через несколько секунд девушка произносит "пс-пс-пс", и лежащая голова "оживает". Оказывается, на крыше сидел белый кот с очень необычными пятнами на спине, которые точь-в-точь похожи на нос и глаза собаки.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, вирусные видео
Оптическая иллюзия с головой лабрадора на крыше дома удивила Сеть – видео
В комментариях пользователи отмечают, что поначалу даже немного испугались, но такого поворота событий не ожидали
На кадрах видно, как девушка снимает на камеру что-то, лежащее на крыше одноэтажной постройки. По мере увеличения кадра становится понятно, что это собака породы лабрадор. Точнее, только ее голова, что не может не выглядеть странно. Однако все не так просто. Через несколько секунд девушка произносит "пс-пс-пс", и лежащая голова "оживает". Оказывается, на крыше сидел белый кот с очень необычными пятнами на спине, которые точь-в-точь похожи на нос и глаза собаки.
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