https://sputnik-georgia.ru/20220114/pochemu-bolnye-covid-chasto-zarazhayutsya-vnutribolnichnymi-infektsiyami-otvet-infektsionista-263606737.html
Почему больные COVID часто заражаются внутрибольничными инфекциями? Ответ инфекциониста
Почему больные COVID часто заражаются внутрибольничными инфекциями? Ответ инфекциониста
Вопрос с госпитальными инфекциями особенно актуален среди пациентов с инсультом, инфарктом и онкологией 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T11:21+0400
2022-01-14T11:21+0400
2022-01-14T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Инфицированные COVID-19 пациенты, попадая в реанимацию, чаще других могут заразиться внутренними госпитальные инфекциями – таким образом растет вероятность заражения интубированных ковид-больных другими бактериями, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.По словам Церцвадзе, Минздрав страны старается искоренить эту проблему в клиниках, однако решить ее за один год невозможно, считает он. При этом, как отметил врач, заявление Тикарадзе вызвало ненужные инсинуации. Церцвадзе считает, что это чисто профессиональный вопрос, который должен был быть озвучен в кругу врачей, а не перед населением.По словам инфекциониста, заражение внутренними госпитальными инфекциями случается редко, но такие факты имеют место быть."Это редко, но пациент может быть инфицирован. Затем его лечат антибиотиками, которые иногда успешно действуют, иногда – нет. Это проблема всего мира. Она встречается даже в королевских клиниках. Сложно искоренить бактерии, особенно из реанимации, где происходит интубация, инвазивные вмешательства. Это плотная почва для того, чтобы бактерия появилась и размножилась", – сказал Церцвадзе в эфире PalitraNews.По словам медика, для решения проблемы с госпитальными инфекциями нужны инфраструктурные изменения, новые здания, отремонтированные палаты, одноразовые инструменты, очень хорошая система вентиляции и стерилизации.Главный инфекционист Грузии отмечает, что это комплексное дело. В Грузии стараются справиться с данной проблемой и в этом направлении делается многое, но полностью искоренить проблему не удается, отметил Церцвадзе.Как пояснил врач, вопрос с госпитальными инфекциями особенно актуален среди пациентов с инсультом, инфарктом, онкологией, а также среди ковид-больных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, здравоохранение в грузии, минздрав, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19, больница
Почему больные COVID часто заражаются внутрибольничными инфекциями? Ответ инфекциониста
Вопрос с госпитальными инфекциями особенно актуален среди пациентов с инсультом, инфарктом и онкологией
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Инфицированные COVID-19 пациенты, попадая в реанимацию, чаще других могут заразиться внутренними госпитальные инфекциями – таким образом растет вероятность заражения интубированных ковид-больных другими бактериями, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Так главный инфекционист Грузии прокомментировал ранее заявление экс-министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе о важности контроля инфекций в клиниках, поскольку часто причиной летального исхода становится не коронавирус, а госпитальная инфекция.
По словам Церцвадзе, Минздрав страны старается искоренить эту проблему в клиниках, однако решить ее за один год невозможно, считает он. При этом, как отметил врач, заявление Тикарадзе вызвало ненужные инсинуации. Церцвадзе считает, что это чисто профессиональный вопрос, который должен был быть озвучен в кругу врачей, а не перед населением.
По словам инфекциониста, заражение внутренними госпитальными инфекциями случается редко, но такие факты имеют место быть.
"Это редко, но пациент может быть инфицирован. Затем его лечат антибиотиками, которые иногда успешно действуют, иногда – нет. Это проблема всего мира. Она встречается даже в королевских клиниках. Сложно искоренить бактерии, особенно из реанимации, где происходит интубация, инвазивные вмешательства. Это плотная почва для того, чтобы бактерия появилась и размножилась", – сказал Церцвадзе в эфире PalitraNews.
По словам медика, для решения проблемы с госпитальными инфекциями нужны инфраструктурные изменения, новые здания, отремонтированные палаты, одноразовые инструменты, очень хорошая система вентиляции и стерилизации.
Главный инфекционист Грузии отмечает, что это комплексное дело. В Грузии стараются справиться с данной проблемой и в этом направлении делается многое, но полностью искоренить проблему не удается, отметил Церцвадзе.
Как пояснил врач, вопрос с госпитальными инфекциями особенно актуален среди пациентов с инсультом, инфарктом, онкологией, а также среди ковид-больных.
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