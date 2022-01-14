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https://sputnik-georgia.ru/20220114/proekt-saakashvili-nikomu-ne-nuzhen-ekstravagantnoe-sooruzhenie-snova-ne-smogli-prodat-263589412.html
Проект Саакашвили никому не нужен: экстравагантное сооружение снова не смогли продать
Проект Саакашвили никому не нужен: экстравагантное сооружение снова не смогли продать
В свое время строительство здания обошлось в 75 миллионов лари, а сейчас его продают за 95 миллионов
2022-01-14T07:01+0400
2022-01-14T07:52+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сорвался пятый по счету аукцион продажи самого экстравагантного здания Тбилиси – так называемых "кувшинов", расположенных в парке Рике, популярном для туристов месте в центре Тбилиси.В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года. Тогда сооружение из двух гигантских кувшинов, в которых должен был разместиться концертный зал, оценивалось в 95 миллионов лари (31,5 млн долларов). На последнем аукционе начальная стоимость здания была 30 миллионов лари (10 млн долларов).За время аукциона не было сделано ни одной ставки и торги оказались сорваны.Согласно условиям аукциона, земельный участок находится в охраняемой зоне культурного наследия столицы. Соответственно, эскиз концепции развития территории должен быть согласован с советом защиты культурного наследия при мэрии Тбилиси.При этом победитель аукциона должен вложить минимум 20 миллионов лари инвестиций и создать на месте в течение пяти лет пространство для музея, выставочного или конференц-зала.Гигантские "трубы" в Тбилиси вновь выставлены на продажу &gt;&gt;Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами".Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия

Проект Саакашвили никому не нужен: экстравагантное сооружение снова не смогли продать

07:01 14.01.2022 (обновлено: 07:52 14.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerВид на Тбилиси - новый концертный зал и парк Рике
Вид на Тбилиси - новый концертный зал и парк Рике - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Сооружение из двух гигантских кувшинов, в которых должен был разместиться концертный зал, оценивалось в 95 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сорвался пятый по счету аукцион продажи самого экстравагантного здания Тбилиси – так называемых "кувшинов", расположенных в парке Рике, популярном для туристов месте в центре Тбилиси.
В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года. Тогда сооружение из двух гигантских кувшинов, в которых должен был разместиться концертный зал, оценивалось в 95 миллионов лари (31,5 млн долларов). На последнем аукционе начальная стоимость здания была 30 миллионов лари (10 млн долларов).
За время аукциона не было сделано ни одной ставки и торги оказались сорваны.
Согласно условиям аукциона, земельный участок находится в охраняемой зоне культурного наследия столицы. Соответственно, эскиз концепции развития территории должен быть согласован с советом защиты культурного наследия при мэрии Тбилиси.
При этом победитель аукциона должен вложить минимум 20 миллионов лари инвестиций и создать на месте в течение пяти лет пространство для музея, выставочного или конференц-зала.
Гигантские "трубы" в Тбилиси вновь выставлены на продажу >>
Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.
Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых должны были разместиться музыкальный театр и выставочный холл. Именно из-за формы тбилисцы прозвали это строение "трубами".
Проект обошелся в 75 миллионов лари. Необычное здание строилось под патронажем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и должно было органично вписаться в композицию с расположенными неподалеку Домом юстиции и Мостом мира. Однако многие общественные деятели считают, что футуристическое здание слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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