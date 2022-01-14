https://sputnik-georgia.ru/20220114/putin-o-missii-odkb-v-kazakhstane-zadacha-vypolnena-vozvraschaemsya-domoy---video-263638071.html

Путин о миссии ОДКБ в Казахстане: задача выполнена, возвращаемся домой - видео

Путин о миссии ОДКБ в Казахстане: задача выполнена, возвращаемся домой - видео

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Шойгу. На ней глава Российского государства заявил, что миссия миротворцев в Казахстане выполнена... 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T09:00+0400

2022-01-14T09:00+0400

2022-01-15T16:28+0400

видео

казахстан

владимир путин

мультимедиа

одкб

ситуация в казахстане

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На встрече с Владимиром Путиным министр обороны РФ представил президенту России доклад о работе коалиционных сил ОДКБ в Казахстане и рассказал о предстоящем выводе миротворцев из страны. Владимир Путин подчеркнул, что миссия ОДКБ сыграла значительную роль в стабилизации ситуации в Казахстане и полностью выполнила свои задачи.

казахстан

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