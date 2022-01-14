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Путин о миссии ОДКБ в Казахстане: задача выполнена, возвращаемся домой - видео
Путин о миссии ОДКБ в Казахстане: задача выполнена, возвращаемся домой - видео
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Шойгу. На ней глава Российского государства заявил, что миссия миротворцев в Казахстане выполнена... 14.01.2022, Sputnik Грузия
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На встрече с Владимиром Путиным министр обороны РФ представил президенту России доклад о работе коалиционных сил ОДКБ в Казахстане и рассказал о предстоящем выводе миротворцев из страны. Владимир Путин подчеркнул, что миссия ОДКБ сыграла значительную роль в стабилизации ситуации в Казахстане и полностью выполнила свои задачи.
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видео, казахстан, владимир путин, мультимедиа, одкб, ситуация в казахстане, видео

Путин о миссии ОДКБ в Казахстане: задача выполнена, возвращаемся домой - видео

09:00 14.01.2022 (обновлено: 16:28 15.01.2022)
© video: Sputnik /
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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Шойгу. На ней глава Российского государства заявил, что миссия миротворцев в Казахстане выполнена, в стране восстановлен порядок.
На встрече с Владимиром Путиным министр обороны РФ представил президенту России доклад о работе коалиционных сил ОДКБ в Казахстане и рассказал о предстоящем выводе миротворцев из страны. Владимир Путин подчеркнул, что миссия ОДКБ сыграла значительную роль в стабилизации ситуации в Казахстане и полностью выполнила свои задачи.
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