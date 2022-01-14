https://sputnik-georgia.ru/20220114/rossiyskie-mirotvortsy-nachali-vyletat-iz-almaty-missiya-odkb-zavershena-263605971.html
Российские миротворцы начали вылетать из Алматы. Миссия ОДКБ завершена
Российские миротворцы начали вылетать из Алматы. Миссия ОДКБ завершена
Российские миротворцы начали возвращаться домой. Смотрите в видео кадры вылета первой группы 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T10:12+0400
2022-01-14T10:12+0400
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ситуация в казахстане
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Из Алматы уже вылетели первые подразделения десантников вместе с техникой. Четыре Ил-76 доставят их в место постоянной дислокации – Ивановскую область.Остальные миротворцы ОДКБ вернутся в свои страны в течение десяти дней. Кто-то полетит на самолетах, а кто-то (как подразделения Кыргызстана) поедет на своей технике.Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео
Российские миротворцы начали вылетать из Алматы. Миссия ОДКБ завершена
10:12 14.01.2022 (обновлено: 10:25 14.01.2022)
Российские миротворцы начали возвращаться домой. Смотрите в видео кадры вылета первой группы
Из Алматы уже вылетели первые подразделения десантников вместе с техникой. Четыре Ил-76 доставят их в место постоянной дислокации – Ивановскую область.
Остальные миротворцы ОДКБ вернутся в свои страны в течение десяти дней. Кто-то полетит на самолетах, а кто-то (как подразделения Кыргызстана) поедет на своей технике.
Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.