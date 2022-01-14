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Сильный ветер повалил главную елку Мцхета - ФОТО
Сильный ветер повалил главную елку Мцхета - ФОТО
В момент падения елки рядом не было прохожих, поэтому никто не пострадал
2022-01-14T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сильный ветер повалил главную новогоднюю елку, установленную в центре города Мцхета, говорится в сообщении мэрии муниципалитета.По информации властей, праздничная елка упала из-за сильных порывов ветра на рассвете. В момент падения рядом не было прохожих, поэтому никто не пострадал."К сожалению, повреждена железная конструкция и ее основная ось", – говорится в сообщении.На данный момент елку демонтируют сотрудники Службы благоустройства города.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сильный ветер повалил главную елку Мцхета - ФОТО

13:37 14.01.2022 (обновлено: 14:22 14.01.2022)
© Facebook / Mtskheta City HallПоваленная в Мцхета елка
Поваленная в Мцхета елка - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© Facebook / Mtskheta City Hall
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В момент падения елки рядом не было прохожих, поэтому никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сильный ветер повалил главную новогоднюю елку, установленную в центре города Мцхета, говорится в сообщении мэрии муниципалитета.
По информации властей, праздничная елка упала из-за сильных порывов ветра на рассвете. В момент падения рядом не было прохожих, поэтому никто не пострадал.
"К сожалению, повреждена железная конструкция и ее основная ось", – говорится в сообщении.
На данный момент елку демонтируют сотрудники Службы благоустройства города.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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