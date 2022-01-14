https://sputnik-georgia.ru/20220114/silnyy-veter-povalil-glavnuyu-elku-goroda-na-vostoke-gruzii-263612266.html

Сильный ветер повалил главную елку Мцхета - ФОТО

Сильный ветер повалил главную елку Мцхета - ФОТО

В момент падения елки рядом не было прохожих, поэтому никто не пострадал

2022-01-14T13:37+0400

2022-01-14T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сильный ветер повалил главную новогоднюю елку, установленную в центре города Мцхета, говорится в сообщении мэрии муниципалитета.По информации властей, праздничная елка упала из-за сильных порывов ветра на рассвете. В момент падения рядом не было прохожих, поэтому никто не пострадал."К сожалению, повреждена железная конструкция и ее основная ось", – говорится в сообщении.На данный момент елку демонтируют сотрудники Службы благоустройства города.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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