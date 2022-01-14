https://sputnik-georgia.ru/20220114/silnyy-veter-povalil-glavnuyu-elku-goroda-na-vostoke-gruzii-263612266.html
Сильный ветер повалил главную елку Мцхета - ФОТО
Сильный ветер повалил главную елку Мцхета - ФОТО
В момент падения елки рядом не было прохожих, поэтому никто не пострадал
2022-01-14T13:37+0400
2022-01-14T13:37+0400
2022-01-14T14:22+0400
общество
новости
грузия
мцхета
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0e/263612095_0:12:2048:1164_1920x0_80_0_0_4573c2e3cdabca97b4c1531579366cc9.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сильный ветер повалил главную новогоднюю елку, установленную в центре города Мцхета, говорится в сообщении мэрии муниципалитета.По информации властей, праздничная елка упала из-за сильных порывов ветра на рассвете. В момент падения рядом не было прохожих, поэтому никто не пострадал."К сожалению, повреждена железная конструкция и ее основная ось", – говорится в сообщении.На данный момент елку демонтируют сотрудники Службы благоустройства города.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
мцхета
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0e/263612095_109:0:1929:1365_1920x0_80_0_0_52fd88761a4f1c8c37980c57335d1b73.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, мцхета, погода
Сильный ветер повалил главную елку Мцхета - ФОТО
13:37 14.01.2022 (обновлено: 14:22 14.01.2022)
В момент падения елки рядом не было прохожих, поэтому никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik.
Сильный ветер повалил главную новогоднюю елку, установленную в центре города Мцхета, говорится в сообщении
мэрии муниципалитета.
По информации властей, праздничная елка упала из-за сильных порывов ветра на рассвете. В момент падения рядом не было прохожих, поэтому никто не пострадал.
"К сожалению, повреждена железная конструкция и ее основная ось", – говорится в сообщении.
На данный момент елку демонтируют сотрудники Службы благоустройства города.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.