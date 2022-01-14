https://sputnik-georgia.ru/20220114/staryy-novyy-god-v-gruzii-kuda-poyti-v-tbilisi-14-16-yanvarya-263583221.html
Старый Новый год в Грузии: куда пойти в Тбилиси 14-16 января
Старый Новый год в Грузии: куда пойти в Тбилиси 14-16 января
Увы, новогодние праздники потихоньку подходят к концу и начинаются рабочие будни. Но это не повод грустить
2022-01-14T12:01+0400
2022-01-14T12:01+0400
2022-01-14T12:06+0400
грузия
уикенд по-тбилисски
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культурная жизнь грузии
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Врывайтесь в рабочую среду с хорошим настроением, но только после хорошо проведенных выходных. Строго в этом порядке! А для этого Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных развлекательных мероприятий! С Новым годом по старому стилю, друзья!Отметить Старый Новый ГодКогда: 14 января, 20:00Где: Orbeliani GardenПодробнее: https://www.facebook.com/events/269665311898338/?active_tab=discussionСтарый Новый год – отличный шанс отметить любимый праздник еще раз. К тому же это можно сделать в приятной обстановке, с живой музыкой, традиционными новогодними блюдами и, конечно, вином. На мероприятии также выступит грузинская певица Нинуца Бедиашвили.Пойти на концерт рождественской музыкиКогда: 16 января, 17:00Где: театр им. Ш. РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/451727836607899/?active_tab=discussionПредлагаем провести время культурно и пойти на концерт классической музыки и рождественских мотивов в исполнении тбилисского молодежного оркестра и хора школы вокала Национального дворца. Пойти на выставку легендарного грузинского сценографаКогда: с 14 января по 13 февраляГде: Галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/967557723835002/?active_tab=discussionПочему бы не отправиться на интересную ретроспективную выставку великого грузинского сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988). На экспозиции представлены около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея, а также костюмы, которые были созданы по его эскизам, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили". Стоит отметить, что последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад.Насладиться симфонической музыкойКогда: 14 января, 19:30Где: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)Подробнее: https://www.facebook.com/events/292773096221364/?active_tab=discussionЦентр им. Дж. Кахидзе представляет первый в этом году концерт, на который приглашают зрителей. В программе произведение "Пляска смерти" Листа для фортепиано и оркестра, а также Симфония №4 Шумана.Посмотреть на "категоричных" художницКогда: до 22 январяГде: Moma Tbilisi (пр. Руставели, 27)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1198183107384671/?active_tab=discussionМузей современного искусства Зураба Церетели объединил в своем пространстве четырех грузинских художниц: в своих видеоинсталляциях девушки показывают свою попытку увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения. Каждый проект отличается интенсивностью изложения, достаточно категоричным тоном и формой.Оторваться на Latino PartyКогда: 14 января, 20:00Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/3160547974188448/?active_tab=discussionЕсли спокойные и умиротворенные вечера, полные приятной музыки или походов на выставки, не ваша история, то предлагаем отправится на Latino Party, где вы сможете зажечь, оторваться и на время забыться от всей мирской суеты.Устроить "джазовую" субботуКогда: 15 января, 20:30Где: Sheen•Aura (ул. Нуцубидзе, 189)Подробнее: https://www.facebook.com/events/304156841660710/?active_tab=discussionПочему бы и не отправиться послушать джаз в исполнении грузинского квартета Резо Кикнадзе. Сам Кикнадзе будет играть на саксофоне, Лаша Деисадзе – на гитаре, Георгий Самсонадзе – бас, а Георгий Меликишвили отвечает за ударные.Встряхнуться на шествии велосипедовКогда: 15 январяГде: старт у скульптуры велосипеда на площади РеспубликиПодробнее: https://www.facebook.com/events/470497251317319/?active_tab=discussionПосле праздников и обилия вкусных блюд самое то растрястись на шествии велосипедов, преодолев дистанцию в 27 километров. Но не пугайтесь, предусмотрены четыре остановки и отдых в течение 10 минут. Также организаторы готовят для участников сюрпризы. Чем не повод выйти и приятно прокатиться на велосипеде, наслаждаясь видами Тбилиси?Успеть посмотреть шоу российского циркаКогда: 15 и 16 января, 13:00, 17:00Где: тбилисский цирк (Площадь героев, 1)Подробнее: https://biletebi.ge/circus/tsirki-kinulze-circus-on-iceТе, кто не успел пойти на шоу российского цирка на льду в начале января, могут радоваться, ведь организаторы добавили еще два дня для того, чтобы грузинский зритель мог увидеть это зрелище. На представлениях зрителям демонстрируют захватывающее лазер-шоу, головокружительные выступления акробатов, жонглеров и клоуна. Не пропустите!Что в театре?14 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная обувь и оловянный солдатик"14 января в Свободном Театре – "Трое в галстуке и ангел"14 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили!"14 января в Театре Руставели – "Гедда Габлер"14 января в Театре Ахметели – "Волшебный круг"14,15 января в Театре на Атонели – "Боги"14 января в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации"15 января в Театре кукол – "Деда эна"15 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная"15 января в Театре Ахметели – "Снежная королева"15 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"15 января в Свободном Театре – "2030 – нам нечего терять"15 января в Театре Ахметели – "HELLADOS"15, 16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"15 января в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"15 января в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро"15 января в Театре Туманишвили – "7 М.П. (Семь маленьких пьес)"15 января в Театре королевского двора – "Декалог"16 января в Театре кукол – "Летели журавли"16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"16 января в Свободном Театре – "Кавказский меловой круг"16 января в Театре Ахметели – "Брут, то есть Юлий Цезарь"16 января в Театре Руставели – "Конец игры"16 января в Театре Марджанишвили – "Малина"16 января в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"16 января в Театре королевского двора – "Обездоленный".Что посмотреть в кино?"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер)"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)"King's Man: Начало" (боевик, приключения)"Лакричная пицца" (драма, комедия)"Волшебный Новый год" (музыкальная комедия, драма).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, уикенд по-тбилисски, туризм, тбилиси, туризм в грузии, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные, культурная жизнь грузии
Старый Новый год в Грузии: куда пойти в Тбилиси 14-16 января
12:01 14.01.2022 (обновлено: 12:06 14.01.2022)
Увы, новогодние праздники потихоньку подходят к концу и начинаются рабочие будни. Но это не повод грустить
Врывайтесь в рабочую среду с хорошим настроением, но только после хорошо проведенных выходных. Строго в этом порядке! А для этого Sputnik Грузия
традиционно предлагает читателям список самых интересных развлекательных мероприятий! С Новым годом по старому стилю, друзья!
Отметить Старый Новый Год
Старый Новый год – отличный шанс отметить любимый праздник еще раз. К тому же это можно сделать в приятной обстановке, с живой музыкой, традиционными новогодними блюдами и, конечно, вином. На мероприятии также выступит грузинская певица Нинуца Бедиашвили.
Пойти на концерт рождественской музыки
Где: театр им. Ш. Руставели
Предлагаем провести время культурно и пойти на концерт классической музыки и рождественских мотивов в исполнении тбилисского молодежного оркестра и хора школы вокала Национального дворца.
Пойти на выставку легендарного грузинского сценографа
Когда: с 14 января по 13 февраля
Где: Галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)
Почему бы не отправиться на интересную ретроспективную выставку великого грузинского сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988). На экспозиции представлены около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея, а также костюмы, которые были созданы по его эскизам, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили". Стоит отметить, что последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад.
Насладиться симфонической музыкой
Где: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)
Центр им. Дж. Кахидзе представляет первый в этом году концерт, на который приглашают зрителей. В программе произведение "Пляска смерти" Листа для фортепиано и оркестра, а также Симфония №4 Шумана.
Посмотреть на "категоричных" художниц
Где: Moma Tbilisi (пр. Руставели, 27)
Музей современного искусства Зураба Церетели объединил в своем пространстве четырех грузинских художниц: в своих видеоинсталляциях девушки показывают свою попытку увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения. Каждый проект отличается интенсивностью изложения, достаточно категоричным тоном и формой.
Оторваться на Latino Party
Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)
Если спокойные и умиротворенные вечера, полные приятной музыки или походов на выставки, не ваша история, то предлагаем отправится на Latino Party, где вы сможете зажечь, оторваться и на время забыться от всей мирской суеты.
Устроить "джазовую" субботу
Где: Sheen•Aura (ул. Нуцубидзе, 189)
Почему бы и не отправиться послушать джаз в исполнении грузинского квартета Резо Кикнадзе. Сам Кикнадзе будет играть на саксофоне, Лаша Деисадзе – на гитаре, Георгий Самсонадзе – бас, а Георгий Меликишвили отвечает за ударные.
Встряхнуться на шествии велосипедов
Где: старт у скульптуры велосипеда на площади Республики
После праздников и обилия вкусных блюд самое то растрястись на шествии велосипедов, преодолев дистанцию в 27 километров. Но не пугайтесь, предусмотрены четыре остановки и отдых в течение 10 минут. Также организаторы готовят для участников сюрпризы. Чем не повод выйти и приятно прокатиться на велосипеде, наслаждаясь видами Тбилиси?
Успеть посмотреть шоу российского цирка
Когда: 15 и 16 января, 13:00, 17:00
Где: тбилисский цирк (Площадь героев, 1)
Те, кто не успел пойти на шоу российского цирка на льду в начале января, могут радоваться, ведь организаторы добавили еще два дня для того, чтобы грузинский зритель мог увидеть это зрелище. На представлениях зрителям демонстрируют захватывающее лазер-шоу, головокружительные выступления акробатов, жонглеров и клоуна. Не пропустите!
Что в театре?
14 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная обувь и оловянный солдатик"
14 января в Свободном Театре – "Трое в галстуке и ангел"
14 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили!"
14 января в Театре Руставели – "Гедда Габлер"
14 января в Театре Ахметели – "Волшебный круг"
14,15 января в Театре на Атонели – "Боги"
14 января в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации"
15 января в Театре кукол – "Деда эна"
15 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная"
15 января в Театре Ахметели – "Снежная королева"
15 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
15 января в Свободном Театре – "2030 – нам нечего терять"
15 января в Театре Ахметели – "HELLADOS"
15, 16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"
15 января в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"
15 января в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро"
15 января в Театре Туманишвили – "7 М.П. (Семь маленьких пьес)"
15 января в Театре королевского двора – "Декалог"
16 января в Театре кукол – "Летели журавли"
16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
16 января в Свободном Театре – "Кавказский меловой круг"
16 января в Театре Ахметели – "Брут, то есть Юлий Цезарь"
16 января в Театре Руставели – "Конец игры"
16 января в Театре Марджанишвили – "Малина"
16 января в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"
16 января в Театре королевского двора – "Обездоленный".
Что посмотреть в кино?
"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Четвертый Брайтон" (драма)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Код 355" (боевик, триллер)
"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)
"King's Man: Начало" (боевик, приключения)
"Лакричная пицца" (драма, комедия)
"Волшебный Новый год" (музыкальная комедия, драма).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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