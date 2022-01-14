https://sputnik-georgia.ru/20220114/staryy-novyy-god-v-gruzii-kuda-poyti-v-tbilisi-14-16-yanvarya-263583221.html

Старый Новый год в Грузии: куда пойти в Тбилиси 14-16 января

Старый Новый год в Грузии: куда пойти в Тбилиси 14-16 января

Увы, новогодние праздники потихоньку подходят к концу и начинаются рабочие будни. Но это не повод грустить

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Врывайтесь в рабочую среду с хорошим настроением, но только после хорошо проведенных выходных. Строго в этом порядке! А для этого Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных развлекательных мероприятий! С Новым годом по старому стилю, друзья!Отметить Старый Новый ГодКогда: 14 января, 20:00Где: Orbeliani GardenПодробнее: https://www.facebook.com/events/269665311898338/?active_tab=discussionСтарый Новый год – отличный шанс отметить любимый праздник еще раз. К тому же это можно сделать в приятной обстановке, с живой музыкой, традиционными новогодними блюдами и, конечно, вином. На мероприятии также выступит грузинская певица Нинуца Бедиашвили.Пойти на концерт рождественской музыкиКогда: 16 января, 17:00Где: театр им. Ш. РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/451727836607899/?active_tab=discussionПредлагаем провести время культурно и пойти на концерт классической музыки и рождественских мотивов в исполнении тбилисского молодежного оркестра и хора школы вокала Национального дворца. Пойти на выставку легендарного грузинского сценографаКогда: с 14 января по 13 февраляГде: Галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/967557723835002/?active_tab=discussionПочему бы не отправиться на интересную ретроспективную выставку великого грузинского сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988). На экспозиции представлены около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея, а также костюмы, которые были созданы по его эскизам, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили". Стоит отметить, что последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад.Насладиться симфонической музыкойКогда: 14 января, 19:30Где: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)Подробнее: https://www.facebook.com/events/292773096221364/?active_tab=discussionЦентр им. Дж. Кахидзе представляет первый в этом году концерт, на который приглашают зрителей. В программе произведение "Пляска смерти" Листа для фортепиано и оркестра, а также Симфония №4 Шумана.Посмотреть на "категоричных" художницКогда: до 22 январяГде: Moma Tbilisi (пр. Руставели, 27)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1198183107384671/?active_tab=discussionМузей современного искусства Зураба Церетели объединил в своем пространстве четырех грузинских художниц: в своих видеоинсталляциях девушки показывают свою попытку увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения. Каждый проект отличается интенсивностью изложения, достаточно категоричным тоном и формой.Оторваться на Latino PartyКогда: 14 января, 20:00Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/3160547974188448/?active_tab=discussionЕсли спокойные и умиротворенные вечера, полные приятной музыки или походов на выставки, не ваша история, то предлагаем отправится на Latino Party, где вы сможете зажечь, оторваться и на время забыться от всей мирской суеты.Устроить "джазовую" субботуКогда: 15 января, 20:30Где: Sheen•Aura (ул. Нуцубидзе, 189)Подробнее: https://www.facebook.com/events/304156841660710/?active_tab=discussionПочему бы и не отправиться послушать джаз в исполнении грузинского квартета Резо Кикнадзе. Сам Кикнадзе будет играть на саксофоне, Лаша Деисадзе – на гитаре, Георгий Самсонадзе – бас, а Георгий Меликишвили отвечает за ударные.Встряхнуться на шествии велосипедовКогда: 15 январяГде: старт у скульптуры велосипеда на площади РеспубликиПодробнее: https://www.facebook.com/events/470497251317319/?active_tab=discussionПосле праздников и обилия вкусных блюд самое то растрястись на шествии велосипедов, преодолев дистанцию в 27 километров. Но не пугайтесь, предусмотрены четыре остановки и отдых в течение 10 минут. Также организаторы готовят для участников сюрпризы. Чем не повод выйти и приятно прокатиться на велосипеде, наслаждаясь видами Тбилиси?Успеть посмотреть шоу российского циркаКогда: 15 и 16 января, 13:00, 17:00Где: тбилисский цирк (Площадь героев, 1)Подробнее: https://biletebi.ge/circus/tsirki-kinulze-circus-on-iceТе, кто не успел пойти на шоу российского цирка на льду в начале января, могут радоваться, ведь организаторы добавили еще два дня для того, чтобы грузинский зритель мог увидеть это зрелище. На представлениях зрителям демонстрируют захватывающее лазер-шоу, головокружительные выступления акробатов, жонглеров и клоуна. Не пропустите!Что в театре?14 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная обувь и оловянный солдатик"14 января в Свободном Театре – "Трое в галстуке и ангел"14 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили!"14 января в Театре Руставели – "Гедда Габлер"14 января в Театре Ахметели – "Волшебный круг"14,15 января в Театре на Атонели – "Боги"14 января в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации"15 января в Театре кукол – "Деда эна"15 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная"15 января в Театре Ахметели – "Снежная королева"15 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"15 января в Свободном Театре – "2030 – нам нечего терять"15 января в Театре Ахметели – "HELLADOS"15, 16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"15 января в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"15 января в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро"15 января в Театре Туманишвили – "7 М.П. (Семь маленьких пьес)"15 января в Театре королевского двора – "Декалог"16 января в Театре кукол – "Летели журавли"16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"16 января в Свободном Театре – "Кавказский меловой круг"16 января в Театре Ахметели – "Брут, то есть Юлий Цезарь"16 января в Театре Руставели – "Конец игры"16 января в Театре Марджанишвили – "Малина"16 января в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"16 января в Театре королевского двора – "Обездоленный".Что посмотреть в кино?"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер)"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)"King's Man: Начало" (боевик, приключения)"Лакричная пицца" (драма, комедия)"Волшебный Новый год" (музыкальная комедия, драма).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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