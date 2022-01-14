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Старый Новый год в Грузии: куда пойти в Тбилиси 14-16 января
Старый Новый год в Грузии: куда пойти в Тбилиси 14-16 января
Увы, новогодние праздники потихоньку подходят к концу и начинаются рабочие будни. Но это не повод грустить
2022-01-14T12:01+0400
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грузия
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культурная жизнь грузии
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Врывайтесь в рабочую среду с хорошим настроением, но только после хорошо проведенных выходных. Строго в этом порядке! А для этого Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных развлекательных мероприятий! С Новым годом по старому стилю, друзья!Отметить Старый Новый ГодКогда: 14 января, 20:00Где: Orbeliani GardenПодробнее: https://www.facebook.com/events/269665311898338/?active_tab=discussionСтарый Новый год – отличный шанс отметить любимый праздник еще раз. К тому же это можно сделать в приятной обстановке, с живой музыкой, традиционными новогодними блюдами и, конечно, вином. На мероприятии также выступит грузинская певица Нинуца Бедиашвили.Пойти на концерт рождественской музыкиКогда: 16 января, 17:00Где: театр им. Ш. РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/451727836607899/?active_tab=discussionПредлагаем провести время культурно и пойти на концерт классической музыки и рождественских мотивов в исполнении тбилисского молодежного оркестра и хора школы вокала Национального дворца. Пойти на выставку легендарного грузинского сценографаКогда: с 14 января по 13 февраляГде: Галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/967557723835002/?active_tab=discussionПочему бы не отправиться на интересную ретроспективную выставку великого грузинского сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988). На экспозиции представлены около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея, а также костюмы, которые были созданы по его эскизам, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили". Стоит отметить, что последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад.Насладиться симфонической музыкойКогда: 14 января, 19:30Где: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)Подробнее: https://www.facebook.com/events/292773096221364/?active_tab=discussionЦентр им. Дж. Кахидзе представляет первый в этом году концерт, на который приглашают зрителей. В программе произведение "Пляска смерти" Листа для фортепиано и оркестра, а также Симфония №4 Шумана.Посмотреть на "категоричных" художницКогда: до 22 январяГде: Moma Tbilisi (пр. Руставели, 27)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1198183107384671/?active_tab=discussionМузей современного искусства Зураба Церетели объединил в своем пространстве четырех грузинских художниц: в своих видеоинсталляциях девушки показывают свою попытку увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения. Каждый проект отличается интенсивностью изложения, достаточно категоричным тоном и формой.Оторваться на Latino PartyКогда: 14 января, 20:00Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/3160547974188448/?active_tab=discussionЕсли спокойные и умиротворенные вечера, полные приятной музыки или походов на выставки, не ваша история, то предлагаем отправится на Latino Party, где вы сможете зажечь, оторваться и на время забыться от всей мирской суеты.Устроить "джазовую" субботуКогда: 15 января, 20:30Где: Sheen•Aura (ул. Нуцубидзе, 189)Подробнее: https://www.facebook.com/events/304156841660710/?active_tab=discussionПочему бы и не отправиться послушать джаз в исполнении грузинского квартета Резо Кикнадзе. Сам Кикнадзе будет играть на саксофоне, Лаша Деисадзе – на гитаре, Георгий Самсонадзе – бас, а Георгий Меликишвили отвечает за ударные.Встряхнуться на шествии велосипедовКогда: 15 январяГде: старт у скульптуры велосипеда на площади РеспубликиПодробнее: https://www.facebook.com/events/470497251317319/?active_tab=discussionПосле праздников и обилия вкусных блюд самое то растрястись на шествии велосипедов, преодолев дистанцию в 27 километров. Но не пугайтесь, предусмотрены четыре остановки и отдых в течение 10 минут. Также организаторы готовят для участников сюрпризы. Чем не повод выйти и приятно прокатиться на велосипеде, наслаждаясь видами Тбилиси?Успеть посмотреть шоу российского циркаКогда: 15 и 16 января, 13:00, 17:00Где: тбилисский цирк (Площадь героев, 1)Подробнее: https://biletebi.ge/circus/tsirki-kinulze-circus-on-iceТе, кто не успел пойти на шоу российского цирка на льду в начале января, могут радоваться, ведь организаторы добавили еще два дня для того, чтобы грузинский зритель мог увидеть это зрелище. На представлениях зрителям демонстрируют захватывающее лазер-шоу, головокружительные выступления акробатов, жонглеров и клоуна. Не пропустите!Что в театре?14 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная обувь и оловянный солдатик"14 января в Свободном Театре – "Трое в галстуке и ангел"14 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили!"14 января в Театре Руставели – "Гедда Габлер"14 января в Театре Ахметели – "Волшебный круг"14,15 января в Театре на Атонели – "Боги"14 января в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации"15 января в Театре кукол – "Деда эна"15 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная"15 января в Театре Ахметели – "Снежная королева"15 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"15 января в Свободном Театре – "2030 – нам нечего терять"15 января в Театре Ахметели – "HELLADOS"15, 16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"15 января в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"15 января в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро"15 января в Театре Туманишвили – "7 М.П. (Семь маленьких пьес)"15 января в Театре королевского двора – "Декалог"16 января в Театре кукол – "Летели журавли"16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"16 января в Свободном Театре – "Кавказский меловой круг"16 января в Театре Ахметели – "Брут, то есть Юлий Цезарь"16 января в Театре Руставели – "Конец игры"16 января в Театре Марджанишвили – "Малина"16 января в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"16 января в Театре королевского двора – "Обездоленный".Что посмотреть в кино?"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер)"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)"King's Man: Начало" (боевик, приключения)"Лакричная пицца" (драма, комедия)"Волшебный Новый год" (музыкальная комедия, драма).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, уикенд по-тбилисски, туризм, тбилиси, туризм в грузии, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные, культурная жизнь грузии

Старый Новый год в Грузии: куда пойти в Тбилиси 14-16 января

12:01 14.01.2022 (обновлено: 12:06 14.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliНовогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенная площадь Орбелиани. Уличные кафе
Новогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенная площадь Орбелиани. Уличные кафе - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Увы, новогодние праздники потихоньку подходят к концу и начинаются рабочие будни. Но это не повод грустить
Врывайтесь в рабочую среду с хорошим настроением, но только после хорошо проведенных выходных. Строго в этом порядке! А для этого Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных развлекательных мероприятий! С Новым годом по старому стилю, друзья!

Отметить Старый Новый Год

Когда: 14 января, 20:00
Где: Orbeliani Garden
Подробнее: https://www.facebook.com/events/269665311898338/?active_tab=discussion
Старый Новый год – отличный шанс отметить любимый праздник еще раз. К тому же это можно сделать в приятной обстановке, с живой музыкой, традиционными новогодними блюдами и, конечно, вином. На мероприятии также выступит грузинская певица Нинуца Бедиашвили.

Пойти на концерт рождественской музыки

Когда: 16 января, 17:00
Где: театр им. Ш. Руставели
Подробнее: https://www.facebook.com/events/451727836607899/?active_tab=discussion
Предлагаем провести время культурно и пойти на концерт классической музыки и рождественских мотивов в исполнении тбилисского молодежного оркестра и хора школы вокала Национального дворца.

Пойти на выставку легендарного грузинского сценографа

Когда: с 14 января по 13 февраля
Где: Галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/967557723835002/?active_tab=discussion
Почему бы не отправиться на интересную ретроспективную выставку великого грузинского сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988). На экспозиции представлены около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея, а также костюмы, которые были созданы по его эскизам, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили". Стоит отметить, что последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад.

Насладиться симфонической музыкой

Когда: 14 января, 19:30
Где: Центр им. Дж. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/292773096221364/?active_tab=discussion
Центр им. Дж. Кахидзе представляет первый в этом году концерт, на который приглашают зрителей. В программе произведение "Пляска смерти" Листа для фортепиано и оркестра, а также Симфония №4 Шумана.

Посмотреть на "категоричных" художниц

Когда: до 22 января
Где: Moma Tbilisi (пр. Руставели, 27)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1198183107384671/?active_tab=discussion
Музей современного искусства Зураба Церетели объединил в своем пространстве четырех грузинских художниц: в своих видеоинсталляциях девушки показывают свою попытку увидеть мир с абсолютно другой, новой точки зрения. Каждый проект отличается интенсивностью изложения, достаточно категоричным тоном и формой.

Оторваться на Latino Party

Когда: 14 января, 20:00
Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/3160547974188448/?active_tab=discussion
Если спокойные и умиротворенные вечера, полные приятной музыки или походов на выставки, не ваша история, то предлагаем отправится на Latino Party, где вы сможете зажечь, оторваться и на время забыться от всей мирской суеты.

Устроить "джазовую" субботу

Когда: 15 января, 20:30
Где: Sheen•Aura (ул. Нуцубидзе, 189)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/304156841660710/?active_tab=discussion
Почему бы и не отправиться послушать джаз в исполнении грузинского квартета Резо Кикнадзе. Сам Кикнадзе будет играть на саксофоне, Лаша Деисадзе – на гитаре, Георгий Самсонадзе – бас, а Георгий Меликишвили отвечает за ударные.

Встряхнуться на шествии велосипедов

Когда: 15 января
Где: старт у скульптуры велосипеда на площади Республики
Подробнее: https://www.facebook.com/events/470497251317319/?active_tab=discussion
После праздников и обилия вкусных блюд самое то растрястись на шествии велосипедов, преодолев дистанцию в 27 километров. Но не пугайтесь, предусмотрены четыре остановки и отдых в течение 10 минут. Также организаторы готовят для участников сюрпризы. Чем не повод выйти и приятно прокатиться на велосипеде, наслаждаясь видами Тбилиси?

Успеть посмотреть шоу российского цирка

Когда: 15 и 16 января, 13:00, 17:00
Где: тбилисский цирк (Площадь героев, 1)
Подробнее: https://biletebi.ge/circus/tsirki-kinulze-circus-on-ice
Те, кто не успел пойти на шоу российского цирка на льду в начале января, могут радоваться, ведь организаторы добавили еще два дня для того, чтобы грузинский зритель мог увидеть это зрелище. На представлениях зрителям демонстрируют захватывающее лазер-шоу, головокружительные выступления акробатов, жонглеров и клоуна. Не пропустите!

Что в театре?

14 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная обувь и оловянный солдатик"
14 января в Свободном Театре – "Трое в галстуке и ангел"
14 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили!"
14 января в Театре Руставели – "Гедда Габлер"
© Courtesy Shota Rustaveli Professional State Drama TheatreСпектакль "Гедда Габлер" на сцене Театра Руставели
Спектакль Гедда Габлер на сцене Театра Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
Спектакль "Гедда Габлер" на сцене Театра Руставели
© Courtesy Shota Rustaveli Professional State Drama Theatre
14 января в Театре Ахметели – "Волшебный круг"
14,15 января в Театре на Атонели – "Боги"
14 января в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации"
15 января в Театре кукол – "Деда эна"
15 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная"
15 января в Театре Ахметели – "Снежная королева"
© photo: Iliauni Theatre / FBПостер к спектаклю Илиауни "Снежная королева"
Постер к спектаклю Илиауни Снежная королева - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
Постер к спектаклю Илиауни "Снежная королева"
© photo: Iliauni Theatre / FB
15 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
15 января в Свободном Театре – "2030 – нам нечего терять"
15 января в Театре Ахметели – "HELLADOS"
15, 16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"
15 января в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"
15 января в Театре Марджанишвили – "Инцидент в метро"
© photo: Royal District Theatre / FBСпектакль "Декалог" Театра королевского квартала в Тбилиси
Спектакль Декалог Театра королевского квартала в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
Спектакль "Декалог" Театра королевского квартала в Тбилиси
© photo: Royal District Theatre / FB
15 января в Театре Туманишвили – "7 М.П. (Семь маленьких пьес)"
15 января в Театре королевского двора – "Декалог"
16 января в Театре кукол – "Летели журавли"
16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
16 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
16 января в Свободном Театре – "Кавказский меловой круг"
© photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FBСпектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
Спектакль Гамлет / машина Театра киноактера Туманишвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2022
Спектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
© photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FB
16 января в Театре Ахметели – "Брут, то есть Юлий Цезарь"
16 января в Театре Руставели – "Конец игры"
16 января в Театре Марджанишвили – "Малина"
16 января в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"
16 января в Театре королевского двора – "Обездоленный".

Что посмотреть в кино?

"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)
"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Четвертый Брайтон" (драма)
"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Код 355" (боевик, триллер)
"Что мы видим, когда смотрим на небо" (драма)
"King's Man: Начало" (боевик, приключения)
"Лакричная пицца" (драма, комедия)
"Волшебный Новый год" (музыкальная комедия, драма).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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