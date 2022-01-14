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Цулукиани поздравила деятелей искусства с Днем грузинского театра
Цулукиани поздравила деятелей искусства с Днем грузинского театра
В Грузии День театра отмечается уже в 172-й раз — 14 января 1850 года в Тбилиси была показана пьеса "Развод" 14.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани поздравила деятелей и любителей отечественного театра с профессиональным праздником - Днем грузинского театра, говорится на официальной странице главы ведомства в Facebook.Цулукиани поздравила всех причастных и отметила, что "наши знаменитые предки" не случайно связали эту дату с Новым годом и Бедоба, грузинским Днем Судьбы.Тея Цулукиани также напомнила слова, которые, по воспоминаниям легендарной актрисы Верико Анджапаридзе, Котэ Марджанишвили постоянно повторял своим ученикам: "Возлюбим искусство в себе, а не себя в искусстве". В заключение министр пожелала всем любви и больших творческих успехов.В Грузии День театра отмечается уже в 172-й раз — 14 января 1850 года в Тбилиси была показана пьеса "Развод". Постановку спектакля при поддержке грузинской аристократии организовал драматург Георгий Эристави.Он же был автором пьесы, режиссером-постановщиком, а также сыграл на сцене одного из персонажей. В том же 1850 году Эристави основал первый профессиональный грузинский театр, который стал очагом грузинской культуры и профессиональной реалистической драматургии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, тея цулукиани, георгий эристави, театр, верико анджапаридзе

Цулукиани поздравила деятелей искусства с Днем грузинского театра

16:29 14.01.2022 (обновлено: 16:36 14.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТея Цулукиани
Тея Цулукиани - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Грузии День театра отмечается уже в 172-й раз — 14 января 1850 года в Тбилиси была показана пьеса "Развод"
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани поздравила деятелей и любителей отечественного театра с профессиональным праздником - Днем грузинского театра, говорится на официальной странице главы ведомства в Facebook.
Цулукиани поздравила всех причастных и отметила, что "наши знаменитые предки" не случайно связали эту дату с Новым годом и Бедоба, грузинским Днем Судьбы.

"Цель искусства проста — дарить человеку радость, вдохновлять его". Кто кто, а автор этих слов, великий Котэ Марджанишвили, лучше всех знал, как трудно достичь этой "простой" цели. Сегодня, в условиях пандемии и других не менее серьезных вызовов, эта цель еще более усложняется", - написала министр.

Тея Цулукиани также напомнила слова, которые, по воспоминаниям легендарной актрисы Верико Анджапаридзе, Котэ Марджанишвили постоянно повторял своим ученикам: "Возлюбим искусство в себе, а не себя в искусстве". В заключение министр пожелала всем любви и больших творческих успехов.
В Грузии День театра отмечается уже в 172-й раз — 14 января 1850 года в Тбилиси была показана пьеса "Развод". Постановку спектакля при поддержке грузинской аристократии организовал драматург Георгий Эристави.
Он же был автором пьесы, режиссером-постановщиком, а также сыграл на сцене одного из персонажей. В том же 1850 году Эристави основал первый профессиональный грузинский театр, который стал очагом грузинской культуры и профессиональной реалистической драматургии.
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