https://sputnik-georgia.ru/20220114/tsulukiani-pozdravila-deyateley-iskusstva-s-dnem-gruzinskogo-teatra-263620672.html

Цулукиани поздравила деятелей искусства с Днем грузинского театра

Цулукиани поздравила деятелей искусства с Днем грузинского театра

В Грузии День театра отмечается уже в 172-й раз — 14 января 1850 года в Тбилиси была показана пьеса "Развод" 14.01.2022, Sputnik Грузия

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верико анджапаридзе

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани поздравила деятелей и любителей отечественного театра с профессиональным праздником - Днем грузинского театра, говорится на официальной странице главы ведомства в Facebook.Цулукиани поздравила всех причастных и отметила, что "наши знаменитые предки" не случайно связали эту дату с Новым годом и Бедоба, грузинским Днем Судьбы.Тея Цулукиани также напомнила слова, которые, по воспоминаниям легендарной актрисы Верико Анджапаридзе, Котэ Марджанишвили постоянно повторял своим ученикам: "Возлюбим искусство в себе, а не себя в искусстве". В заключение министр пожелала всем любви и больших творческих успехов.В Грузии День театра отмечается уже в 172-й раз — 14 января 1850 года в Тбилиси была показана пьеса "Развод". Постановку спектакля при поддержке грузинской аристократии организовал драматург Георгий Эристави.Он же был автором пьесы, режиссером-постановщиком, а также сыграл на сцене одного из персонажей. В том же 1850 году Эристави основал первый профессиональный грузинский театр, который стал очагом грузинской культуры и профессиональной реалистической драматургии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, тея цулукиани, георгий эристави, театр, верико анджапаридзе