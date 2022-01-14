https://sputnik-georgia.ru/20220114/uvelichivaetsya-rost-covid-sredi-shkolnikov-chto-govoryat-v-minzdrave-gruzii--263626598.html
Растет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии
Растет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии
Эпидемиологи, несмотря на резкий рост случаев коронавируса и быстрое распространение нового штамма "омикрон", не дают рекомендаций о прекращении учебы в школах 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T18:50+0400
2022-01-14T18:50+0400
2022-01-14T19:02+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
тбилиси
образование
дети
минздрав
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909782_399:609:2958:2048_1920x0_80_0_0_c28c5af0db727a6cf7dbeb172fd982f0.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии растет риск увеличения новых случаев коронавируса среди молодежи и школьников, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Единственным выходом из сложившейся ситуации остается вакцинация педагогов и всего персонала, работающего в общеобразовательных учреждениях, отметила Габуния.По последним данным Минобразования, в стране вакцинирован 71% учителей и представителей администрации школ. Тамар Габуния считает необходимым по возможности повысить этот показатель до 100%. Замминистра призывает всех в случае возникновения каких-либо симптомов не ходить в школу, а остаться дома."Школы максимально должны сохранить возможность активности. В условиях любой пандемии, школа является той средой, которая максимально поздно должна попасть под ограничения, связанные с пандемией", - отметила Габуния.При этом, несмотря на резкий рост случаев коронавируса и быстрое распространение нового штамма "омикрон", Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья не выдал рекомендаций о прекращении очной учебы в школах.Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года. На время каникул пришелся рост числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909782_588:556:2577:2048_1920x0_80_0_0_3e1cfe8ee819e6988b843ffe9b0cdfec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, образование, дети, минздрав, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Растет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии
18:50 14.01.2022 (обновлено: 19:02 14.01.2022)
Эпидемиологи, несмотря на резкий рост случаев коронавируса и быстрое распространение нового штамма "омикрон", не дают рекомендаций о прекращении учебы в школах
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии растет риск увеличения новых случаев коронавируса среди молодежи и школьников, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Единственным выходом из сложившейся ситуации остается вакцинация педагогов и всего персонала, работающего в общеобразовательных учреждениях, отметила Габуния.
По последним данным Минобразования, в стране вакцинирован 71% учителей и представителей администрации школ. Тамар Габуния считает необходимым по возможности повысить этот показатель до 100%.
"Внутренняя готовность школ довольно высока для того, чтобы они на месте могли бы оказать реагирование. Конечно, растет шанс того, что среди молодежи, в том числе и среди учеников, будет быстрое распространение случаев COVID-19", - сказала журналистам Габуния.
Замминистра призывает всех в случае возникновения каких-либо симптомов не ходить в школу, а остаться дома.
"Школы максимально должны сохранить возможность активности. В условиях любой пандемии, школа является той средой, которая максимально поздно должна попасть под ограничения, связанные с пандемией", - отметила Габуния.
При этом, несмотря на резкий рост случаев коронавируса и быстрое распространение нового штамма "омикрон", Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья не выдал рекомендаций о прекращении очной учебы в школах.
Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года. На время каникул пришелся рост числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.