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Растет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии

Растет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии

Эпидемиологи, несмотря на резкий рост случаев коронавируса и быстрое распространение нового штамма "омикрон", не дают рекомендаций о прекращении учебы в школах 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T18:50+0400

2022-01-14T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии растет риск увеличения новых случаев коронавируса среди молодежи и школьников, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Единственным выходом из сложившейся ситуации остается вакцинация педагогов и всего персонала, работающего в общеобразовательных учреждениях, отметила Габуния.По последним данным Минобразования, в стране вакцинирован 71% учителей и представителей администрации школ. Тамар Габуния считает необходимым по возможности повысить этот показатель до 100%. Замминистра призывает всех в случае возникновения каких-либо симптомов не ходить в школу, а остаться дома."Школы максимально должны сохранить возможность активности. В условиях любой пандемии, школа является той средой, которая максимально поздно должна попасть под ограничения, связанные с пандемией", - отметила Габуния.При этом, несмотря на резкий рост случаев коронавируса и быстрое распространение нового штамма "омикрон", Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья не выдал рекомендаций о прекращении очной учебы в школах.Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года. На время каникул пришелся рост числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, образование, дети, минздрав, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса