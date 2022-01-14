Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20220114/uvelichivaetsya-rost-covid-sredi-shkolnikov-chto-govoryat-v-minzdrave-gruzii--263626598.html
Растет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии
Растет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии
Эпидемиологи, несмотря на резкий рост случаев коронавируса и быстрое распространение нового штамма "омикрон", не дают рекомендаций о прекращении учебы в школах 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T18:50+0400
2022-01-14T19:02+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
тбилиси
образование
дети
минздрав
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909782_399:609:2958:2048_1920x0_80_0_0_c28c5af0db727a6cf7dbeb172fd982f0.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии растет риск увеличения новых случаев коронавируса среди молодежи и школьников, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Единственным выходом из сложившейся ситуации остается вакцинация педагогов и всего персонала, работающего в общеобразовательных учреждениях, отметила Габуния.По последним данным Минобразования, в стране вакцинирован 71% учителей и представителей администрации школ. Тамар Габуния считает необходимым по возможности повысить этот показатель до 100%. Замминистра призывает всех в случае возникновения каких-либо симптомов не ходить в школу, а остаться дома."Школы максимально должны сохранить возможность активности. В условиях любой пандемии, школа является той средой, которая максимально поздно должна попасть под ограничения, связанные с пандемией", - отметила Габуния.При этом, несмотря на резкий рост случаев коронавируса и быстрое распространение нового штамма "омикрон", Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья не выдал рекомендаций о прекращении очной учебы в школах.Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года. На время каникул пришелся рост числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/11/250909782_588:556:2577:2048_1920x0_80_0_0_3e1cfe8ee819e6988b843ffe9b0cdfec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, тбилиси, образование, дети, минздрав, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Растет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии

18:50 14.01.2022 (обновлено: 19:02 14.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Эпидемиологи, несмотря на резкий рост случаев коронавируса и быстрое распространение нового штамма "омикрон", не дают рекомендаций о прекращении учебы в школах
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии растет риск увеличения новых случаев коронавируса среди молодежи и школьников, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Единственным выходом из сложившейся ситуации остается вакцинация педагогов и всего персонала, работающего в общеобразовательных учреждениях, отметила Габуния.
По последним данным Минобразования, в стране вакцинирован 71% учителей и представителей администрации школ. Тамар Габуния считает необходимым по возможности повысить этот показатель до 100%.

"Внутренняя готовность школ довольно высока для того, чтобы они на месте могли бы оказать реагирование. Конечно, растет шанс того, что среди молодежи, в том числе и среди учеников, будет быстрое распространение случаев COVID-19", - сказала журналистам Габуния.

Замминистра призывает всех в случае возникновения каких-либо симптомов не ходить в школу, а остаться дома.
"Школы максимально должны сохранить возможность активности. В условиях любой пандемии, школа является той средой, которая максимально поздно должна попасть под ограничения, связанные с пандемией", - отметила Габуния.
При этом, несмотря на резкий рост случаев коронавируса и быстрое распространение нового штамма "омикрон", Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья не выдал рекомендаций о прекращении очной учебы в школах.
Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года. На время каникул пришелся рост числа случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:49Названа дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул
19:16Здание общежития в Тбилиси рушится: вынужденные переселенцы просят помощи
18:50Растет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии
18:33Все "за" и "против": политики определились с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии
18:18Женщины-режиссеры из Грузии попали в фокус кинофестиваля в Триесте
17:59Когда в Грузии вновь откроются ночные клубы? Ответ Минэкономики
17:33В Тбилиси пойдет первый в 2022 году снег
17:17Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?
17:01Лавров предложил Баку и Анкаре убедить Тбилиси присоединиться к формату "3+3"
16:44"Тебе не стыдно?" Дима Билан напал на Клаву Коку из-за пьяных сторис с Бузовой
16:29Цулукиани поздравила деятелей искусства с Днем грузинского театра
16:14Как отличить настоящий сыр от подделки: признаки натурального сыра
16:05Главный инфекционист Грузии против введения новых ограничений
16:01"Новогодняя деревня" в парке Деда Эна завершится грандиозным концертом
15:48В Батуми на реставрацию статуи Медеи потратят полмиллиона лари
15:32Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана - видео
15:29Около 80 работников тюрем в Грузии издевались над заключенными – прокуратура
15:12"Омикрон" сложно выявить, тесты менее эффективны – Церцвадзе
14:59"Одна родина и одно будущее" – премьер Грузии поздравил граждан с Днем флага
14:44Грузинские фигуристы заняли четвертое место на чемпионате Европы