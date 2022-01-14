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https://sputnik-georgia.ru/20220114/v-batumi-na-restavratsiyu-statui-medei-potratyat-polmilliona-lari-263615784.html
В Батуми на реставрацию статуи Медеи потратят полмиллиона лари
В Батуми на реставрацию статуи Медеи потратят полмиллиона лари
Бронзовая статуя колхидской царевны Медеи является одной из визитных карточек курортного Батуми 14.01.2022, Sputnik Грузия
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2022-01-14T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Реставрация статуи Медеи проводится в Батуми (Аджария) – стоимость проекта превышает 469 тысяч лари (более 152 тысяч долларов). Об этом говорится в сообщении мэрии курортного города.В ходе восстановительных работ заменяются поврежденные плитки постамента, также реставрируются отдельные элементы статуи. Работы по очистке и обработке элементов статуи и колонны уже завершены.Статуя находится на площади Европы, рядом с проспектом Мемеда Абашидзе. Медея держит в руке золотое руно, что означает, что царевна отдает символ величия и процветания своей страны. Ее взгляд устремлен к морю, где, согласно легендам, подплывал к Колхиде корабль с аргонавтами и Ясоном. Памятник был открыт в июле 2007 году, автор проекта – архитектор Давид Хмаладзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, батуми, аджария, памятник, памятник культуры, реставрация, культурные памятники и церкви грузии

В Батуми на реставрацию статуи Медеи потратят полмиллиона лари

15:48 14.01.2022
© Sputnik / Murad OrujovНеповторимая Аджария - виды. Машины вечером на улицах Батуми
Неповторимая Аджария - виды. Машины вечером на улицах Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Murad Orujov
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Бронзовая статуя колхидской царевны Медеи является одной из визитных карточек курортного Батуми
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Реставрация статуи Медеи проводится в Батуми (Аджария) – стоимость проекта превышает 469 тысяч лари (более 152 тысяч долларов). Об этом говорится в сообщении мэрии курортного города.
В ходе восстановительных работ заменяются поврежденные плитки постамента, также реставрируются отдельные элементы статуи. Работы по очистке и обработке элементов статуи и колонны уже завершены.

Бронзовая статуя Медеи – скульптурный монумент, посвященный колхидской царевне Медее. Это персонаж из греческой мифологии, дочь Эте, царя Колхиды. Статуя выполнена по старинному образцу и стоит на узком постаменте, облицованном белым мрамором.

Статуя находится на площади Европы, рядом с проспектом Мемеда Абашидзе. Медея держит в руке золотое руно, что означает, что царевна отдает символ величия и процветания своей страны. Ее взгляд устремлен к морю, где, согласно легендам, подплывал к Колхиде корабль с аргонавтами и Ясоном.
Памятник был открыт в июле 2007 году, автор проекта – архитектор Давид Хмаладзе.
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