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https://sputnik-georgia.ru/20220114/v-chem-universalnost-rossiyskikh-testov-na-koronavirus-otvet-rospotrebnadzora-263607691.html
В чем универсальность российских тестов на коронавирус? Ответ Роспотребнадзора
В чем универсальность российских тестов на коронавирус? Ответ Роспотребнадзора
Медикам необходимо выявлять конкретные штаммы коронавируса, чтобы знать, с чем они имеют дело 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Российские тест-системы могут выявлять все штаммы коронавируса, заявила РИА Новости глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина."Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной", – отметила ученый.По словам Черкашиной, дифференцировать "омикрон" от "дельты" необходимо для контроля над развитием эпидемиологического процесса, а также для оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинский сектор.По информации эксперта, в отношении "омикрона" Роспотребнадзор осуществляет такую работу уже с декабря 2021 года. На сегодня в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, наука, здравоохранение, коронавирус covid-19

В чем универсальность российских тестов на коронавирус? Ответ Роспотребнадзора

11:40 14.01.2022 (обновлено: 12:00 14.01.2022)
© AP Photo / Jeff ChiuЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Jeff Chiu
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Медикам необходимо выявлять конкретные штаммы коронавируса, чтобы знать, с чем они имеют дело
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Российские тест-системы могут выявлять все штаммы коронавируса, заявила РИА Новости глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
"Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной", – отметила ученый.
По словам Черкашиной, дифференцировать "омикрон" от "дельты" необходимо для контроля над развитием эпидемиологического процесса, а также для оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинский сектор.

"Тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до пяти-десяти процентов заболевших в регионе", – отметила Черкашина.

По информации эксперта, в отношении "омикрона" Роспотребнадзор осуществляет такую работу уже с декабря 2021 года.
На сегодня в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".
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