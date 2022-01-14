https://sputnik-georgia.ru/20220114/v-chem-universalnost-rossiyskikh-testov-na-koronavirus-otvet-rospotrebnadzora-263607691.html
В чем универсальность российских тестов на коронавирус? Ответ Роспотребнадзора
В чем универсальность российских тестов на коронавирус? Ответ Роспотребнадзора
Медикам необходимо выявлять конкретные штаммы коронавируса, чтобы знать, с чем они имеют дело 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T11:40+0400
2022-01-14T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Российские тест-системы могут выявлять все штаммы коронавируса, заявила РИА Новости глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина."Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной", – отметила ученый.По словам Черкашиной, дифференцировать "омикрон" от "дельты" необходимо для контроля над развитием эпидемиологического процесса, а также для оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинский сектор.По информации эксперта, в отношении "омикрона" Роспотребнадзор осуществляет такую работу уже с декабря 2021 года. На сегодня в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, наука, здравоохранение, коронавирус covid-19
В чем универсальность российских тестов на коронавирус? Ответ Роспотребнадзора
11:40 14.01.2022 (обновлено: 12:00 14.01.2022)
Медикам необходимо выявлять конкретные штаммы коронавируса, чтобы знать, с чем они имеют дело
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik.
Российские тест-системы могут выявлять все штаммы коронавируса, заявила РИА Новости
глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
"Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной", – отметила ученый.
По словам Черкашиной, дифференцировать "омикрон" от "дельты" необходимо для контроля над развитием эпидемиологического процесса, а также для оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинский сектор.
"Тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до пяти-десяти процентов заболевших в регионе", – отметила Черкашина.
По информации эксперта, в отношении "омикрона" Роспотребнадзор осуществляет такую работу уже с декабря 2021 года.
На сегодня в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".
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