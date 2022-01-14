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Выставка легендарного сценографа Солико Вирсаладзе открывается в Тбилиси

Выставка легендарного сценографа Солико Вирсаладзе открывается в Тбилиси

Последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад 14.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Ретроспективная выставка выдающегося театрального художника и сценографа Солико Вирсаладзе (1909-1988) открывается в Национальной галерее Дмитрия Шеварднадзе в пятницу, 14 января, сообщают в министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии.На экспозиции, которая продлится месяц, будут представлены около 200 работ художника и архивные предметы из дома-музея его имени, а также костюмы, которые были созданы по эскизам Вирсаладзе, в том числе для легендарного грузинского ансамбля "Сухишвили"."Профессиональный художник, глубокий знаток театрального искусства, хореографии, музыки мог создать точный художественный язык, соответствующий музыкальному настроению в сценографии. Театральная сценография Солико Вирсаладзе, созданная с утонченным вкусом и точностью, входит в число лучших произведений мирового исполнительского искусства", – отмечают в ведомстве.Выставка организована министерством культуры, спорта и молодежи Грузии, Фондом Солико Вирсаладзе, а также Национальной галереей и Банком Грузии. Стоит отметить, что последняя выставка работ Солико Вирсаладзе проходила в Грузии 20 лет назад.Солико Вирсаладзе родился 13 января 1909 года. Учился в Тбилисской академии художеств, московском ВХУТЕИНе и Ленинградской академии художеств.Работал в Тбилиси, затем в течении почти тридцати лет в Ленинграде, а после – в Москве. Балетный сценограф оформлял спектакли Большого театра СССР, делал эскизы к оперным спектаклям, опереттам, мюзиклам. В его костюмах выходили на сцену Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Марис Лиепа, Владимир Васильев и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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