https://sputnik-georgia.ru/20220114/zadachi-vypolneny-pora-domoy-mirotvortsy-odkb-ukhodyat-iz-kazakhstana---video-263616748.html

Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана - видео

Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана - видео

Коалиционная миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена. Военно-транспортная авиация ВКС России уже начала переброску миротворцев в пункты их постоянной... 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T15:32+0400

2022-01-14T15:32+0400

2022-01-14T15:32+0400

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ситуация в казахстане

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Первые подразделения российских десантников уже прибыли из аэропорта "Алматы" на аэродром "Иваново-Северный" и вернулись домой. ВКС России также помогают в доставке на родину подразделений из Армении, Беларуси и Таджикистана. Миротворцы из Кыргызстана отправятся домой на штатной технике своим ходом. Полный вывод коалиционных сил ОДКБ из Казахстана планируется завершить за 5 дней.

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