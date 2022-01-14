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Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана - видео
Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана - видео
Коалиционная миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена. Военно-транспортная авиация ВКС России уже начала переброску миротворцев в пункты их постоянной... 14.01.2022, Sputnik Грузия
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Первые подразделения российских десантников уже прибыли из аэропорта "Алматы" на аэродром "Иваново-Северный" и вернулись домой. ВКС России также помогают в доставке на родину подразделений из Армении, Беларуси и Таджикистана. Миротворцы из Кыргызстана отправятся домой на штатной технике своим ходом. Полный вывод коалиционных сил ОДКБ из Казахстана планируется завершить за 5 дней.
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видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео

Задачи выполнены, пора домой: миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана - видео

15:32 14.01.2022
© video: Ministry of Defense of Russia
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Коалиционная миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена. Военно-транспортная авиация ВКС России уже начала переброску миротворцев в пункты их постоянной дислокации
Первые подразделения российских десантников уже прибыли из аэропорта "Алматы" на аэродром "Иваново-Северный" и вернулись домой.
ВКС России также помогают в доставке на родину подразделений из Армении, Беларуси и Таджикистана.
Миротворцы из Кыргызстана отправятся домой на штатной технике своим ходом. Полный вывод коалиционных сил ОДКБ из Казахстана планируется завершить за 5 дней.
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