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Женщины-режиссеры из Грузии попали в фокус кинофестиваля в Триесте
Женщины-режиссеры из Грузии попали в фокус кинофестиваля в Триесте
Итальянцев познакомят с горячими новинками и всемирно признанными картинами грузинского кинематографа 14.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Грузинские женщины-режиссеры оказались в фокусе Международного кинофестиваля в Триесте (Италия), который пройдет с 21 по 30 января, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.Международный кинофестиваль в Триесте проводится с 1989 года и является одним из самых престижных кинофорумов Центральной и Восточной Европы.Секция фестиваля Wild Roses ежегодно представляет аудитории работы европейских женщин-кинорежиссеров. В 2022 году в фокусе программы грузинские режиссеры. Кроме того, в программе конкурса короткометражных фильмов участвует работа Сандро Суладзе "Сторожи". Фильм является копродукцией Грузии и Польши, создавался при поддержке Национального киноцентра.Помимо этого, грузинские проекты будут представлены и на индустриальной платформе фестиваля When East Meets West.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, италия, нана эквтимишвили, национальный киноцентр грузии, саломе джаши, кинофестиваль, нино басилая

Женщины-режиссеры из Грузии попали в фокус кинофестиваля в Триесте

18:18 14.01.2022
© Facebook / Russudan GlurjidzeКадр из фильма "Чужой дом"
Кадр из фильма Чужой дом - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© Facebook / Russudan Glurjidze
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Итальянцев познакомят с горячими новинками и всемирно признанными картинами грузинского кинематографа
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Грузинские женщины-режиссеры оказались в фокусе Международного кинофестиваля в Триесте (Италия), который пройдет с 21 по 30 января, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.
Международный кинофестиваль в Триесте проводится с 1989 года и является одним из самых престижных кинофорумов Центральной и Восточной Европы.
Секция фестиваля Wild Roses ежегодно представляет аудитории работы европейских женщин-кинорежиссеров. В 2022 году в фокусе программы грузинские режиссеры.
В Триесте пройдет ретроспектива со следующими фильмами: "Жизнь Анны" (Нино Басилия), "Слава королеве" (Татия Схиртладзе), "Длинные светлые дни" (Нана Эквтимишвили и Саймон Гросс), "Лимит кредита" (Саломе Алекс), "Соседи трубопровода" (Нино Киртадзе), "Какой была комната" (Кетеван Капанадзе), "Чужой дом" (Русудан Глурджидзе), "Укрощение" (Саломе Джаши), "Мокрый песок" (Элене Навериани).
Кроме того, в программе конкурса короткометражных фильмов участвует работа Сандро Суладзе "Сторожи". Фильм является копродукцией Грузии и Польши, создавался при поддержке Национального киноцентра.
Помимо этого, грузинские проекты будут представлены и на индустриальной платформе фестиваля When East Meets West.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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