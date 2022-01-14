https://sputnik-georgia.ru/20220114/zhenschiny-rezhissery-iz-gruzii-popali-v-fokus-kinofestivalya-v-trieste-263624285.html

Женщины-режиссеры из Грузии попали в фокус кинофестиваля в Триесте

Женщины-режиссеры из Грузии попали в фокус кинофестиваля в Триесте

Итальянцев познакомят с горячими новинками и всемирно признанными картинами грузинского кинематографа 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T18:18+0400

2022-01-14T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Грузинские женщины-режиссеры оказались в фокусе Международного кинофестиваля в Триесте (Италия), который пройдет с 21 по 30 января, говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.Международный кинофестиваль в Триесте проводится с 1989 года и является одним из самых престижных кинофорумов Центральной и Восточной Европы.Секция фестиваля Wild Roses ежегодно представляет аудитории работы европейских женщин-кинорежиссеров. В 2022 году в фокусе программы грузинские режиссеры. Кроме того, в программе конкурса короткометражных фильмов участвует работа Сандро Суладзе "Сторожи". Фильм является копродукцией Грузии и Польши, создавался при поддержке Национального киноцентра.Помимо этого, грузинские проекты будут представлены и на индустриальной платформе фестиваля When East Meets West.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, италия, нана эквтимишвили, национальный киноцентр грузии, саломе джаши, кинофестиваль, нино басилая