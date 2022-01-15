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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 381
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 381
За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели за сутки 1 065 человек 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 381. Скончались 30 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 990 183 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 065 человек, а с начала пандемии – 925 137. Скончались 14 425.За сутки сделано 63 516 тестов, из которых 33 800 на антиген и 29 716 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 8, 47%, за последние 14 дней – 9,24%, за последние семь дней – 9,62%.Всего в Грузии сделано 2 603 603 дозы вакцины от коронавируса, за сутки – 5 631 прививки.В карантине в данное время находится 53 человека, в стационарах – 4 369, в ковид-гостиницах – 2 077.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 381

11:04 15.01.2022 (обновлено: 11:46 15.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улицах в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улицах в масках - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели за сутки 1 065 человек
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 381. Скончались 30 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 990 183 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 065 человек, а с начала пандемии – 925 137. Скончались 14 425.
За сутки сделано 63 516 тестов, из которых 33 800 на антиген и 29 716 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 8, 47%, за последние 14 дней – 9,24%, за последние семь дней – 9,62%.
Всего в Грузии сделано 2 603 603 дозы вакцины от коронавируса, за сутки – 5 631 прививки.
В карантине в данное время находится 53 человека, в стационарах – 4 369, в ковид-гостиницах – 2 077.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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