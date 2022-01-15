https://sputnik-georgia.ru/20220115/glava-minekonomiki-gruzii-rasskazala-kak-vlasti-budut-borotsya-s-rostom-tsen-263640065.html
Глава Минэкономики Грузии рассказала, как власти будут бороться с ростом цен
Глава Минэкономики Грузии рассказала, как власти будут бороться с ростом цен
Власти Грузии намерены стабилизировать цены на медикаменты и усилить конкуренцию на рынке 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T20:37+0400
2022-01-15T20:37+0400
2022-01-15T20:37+0400
экономика
новости
грузия
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время представит инициативы по борьбе с высокой инфляцией, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава журналистам. Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%.По ее словам, власти намерены допустить на фармацевтический рынок медикаменты из Турции и разработать план по привлечению в страну инвесторов.За год цены выросли на коммунальные услуги (43,5%), транспорт (17,3%), гостиницы и рестораны (14%) и здравоохранение (7,9%). В декабре цены на продовольствие за год выросли на 15,6%. Больше всего подорожали растительное масло – 24,5%, овощи – 20,7%, хлеб и хлебопродукты – 20,2%, сахар – 19,8%, молоко и яйца – 15,3%.По мнению Нацбанка, до конца года инфляция останется высокой.При прочих равных условиях текущий прогноз предполагает снижение инфляции с весны 2022 года, что вместе с принятием временных факторов будет поддержано существующей жесткой денежно-кредитной политикой и фискальной консолидацией.Однако перед лицом сильных потрясений предложения угроза роста инфляционных ожиданий по-прежнему актуальна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, натия турнава
Глава Минэкономики Грузии рассказала, как власти будут бороться с ростом цен
Власти Грузии намерены стабилизировать цены на медикаменты и усилить конкуренцию на рынке
ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время представит инициативы по борьбе с высокой инфляцией, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава журналистам.
Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%.
"У нас есть несколько инициатив, в том числе инициатива по стабилизации цен на медикаменты и открытию конкуренции на рынке", – сказала Турнава.
По ее словам, власти намерены допустить на фармацевтический рынок медикаменты из Турции и разработать план по привлечению в страну инвесторов.
За год цены выросли на коммунальные услуги (43,5%), транспорт (17,3%), гостиницы и рестораны (14%) и здравоохранение (7,9%). В декабре цены на продовольствие за год выросли на 15,6%. Больше всего подорожали растительное масло – 24,5%, овощи – 20,7%, хлеб и хлебопродукты – 20,2%, сахар – 19,8%, молоко и яйца – 15,3%.
По мнению Нацбанка, до конца года инфляция останется высокой.
При прочих равных условиях текущий прогноз предполагает снижение инфляции с весны 2022 года, что вместе с принятием временных факторов будет поддержано существующей жесткой денежно-кредитной политикой и фискальной консолидацией.
Однако перед лицом сильных потрясений предложения угроза роста инфляционных ожиданий по-прежнему актуальна.
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