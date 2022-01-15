https://sputnik-georgia.ru/20220115/goroskop-na-segodnya-16-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263626938.html

Гороскоп на сегодня 16 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 16 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 16 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 15.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-15T10:04+0400

2022-01-15T10:04+0400

2022-01-15T10:04+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24612/14/246121486_0:381:2286:1667_1920x0_80_0_0_429e36cb84256757e959e5ad1c43edf7.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 16 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнов 16 января ждет сложный день – им не следует планировать сегодня важные и ответственные дела. Благоприятно сегодня в финансовом плане. Знак зодиака ожидает незапланированное денежное поступление. По гороскопу Овнам больше внимания следует уделять второй половинке и порадовать сюрпризом. Благоприятны сегодня посещение бассейна или прогулки на свежем воздухе.ТелецТельцам 16 января не следует доверять незнакомым людям, которые обещают легкий заработок. Гороскоп знаку зодиака советует ограничить сегодня контакты с окружающими. Возможно конфликты, которые приведут к финансовым потерям. Тельцам избавиться от нервного стресса и усталости помогут родные. Одиноким полезно отдохнуть и совершить небольшое путешествие.БлизнецыГороскоп Близнецам-бизнесменам рекомендует 16 января вложить полученную прибыль в новую сферу. Благоприятно сегодня приобретать недвижимость. Знаку зодиака сегодня лучше отправиться компанией за город – перемена обстановки благотворно отразится на их настроении. Возможны разногласия с партнером, но гороскоп советует Близнецам обуздать эмоции и отложить выяснение отношений.РакРакам, чтобы добиться успеха, нужно всю энергию направить на работу. Знаку зодиака не следует сегодня ввязываться в сомнительные авантюры, а лучше больше внимания уделить партнеру, чтобы отношения развивались гармонично. Раки почувствуют сегодня упадок сил, что станет причиной раздражительности. Гороскоп советует побольше отдыхать и позаботиться о своем здоровье.ЛевЛьвов 16 января ждет удачный день. Они сегодня смогут реализовать все замыслы. Заветные мечты знака зодиака начнут сбываться. Гороскоп им советует не упустить свое счастье. Молодоженам лучше прислушиваться к мнению своего партнера, чтобы избежать споров и разногласий. Личное обаяние Львов находятся на высоком уровне, но недавно начавшийся роман продолжительным не будет.ДеваДевам 16 января следует заниматься решением накопившихся проблем. Подписывать сегодня важные документы и тратить впустую деньги им не стоит. Представителей знака зодиака ждет встреча с людьми, в обществе которых они чувствуют себя легко и приятно. Одиноким Девам гороскоп предвещает романтическое свидание, которое им на долго запомнится.ВесыВесам 16 января не стоит брать кредит или подписывать документы, не ознакомившись с ними предварительно. Семейная жизнь знака зодиака начнет налаживаться – спорных ситуаций станет меньше. Весы больше внимания должны уделять родным. Чтобы избежать раздражительности, гороскоп советует избавиться от причин, вызвавших плохое настроение, а не маскировать их.СкорпионСкорпионам 16 января нужно заниматься текущими делами и закрепиться на достигнутых позициях. У знака зодиака может сегодня появиться новый источник дохода, что позволит решить накопившиеся финансовые проблемы. Некоторые поступки семейных послужат поводом для конфликтов. Знаку зодиака расслабиться помогут водные процедуры. Одиноких ожидает романтическое приключение.СтрелецСтрельцам 16 января лучше воздержаться от активности. Гороскоп знаку зодиака советует подумать о смене рода деятельности, тем более если нет перспектив карьерного роста. День энергетически нестабилен. Возможны конфликты с окружающими. Представителям знака зодиака нужно сегодня расслабиться и отдаться чувствам, особенно если новый роман только начинается.КозерогКозероги 16 января будут вынуждены заниматься малоперспективными делами – возможны стычки и конфликты с сослуживцами. Гороскоп знаку зодиака советует перестать срывать свое плохое настроение на близких и обещает, что отношения в семье преобразятся до неузнаваемости. Отношения с партнером идеальны, сегодня любимый человек будет особенно внимателен.ВодолейВодолеев 16 января ждет удачный день. Они могут воплощать в жизнь самые смелые замыслы. Благоприятно сегодня для любви. У одиноких представителей знака зодиака начнется бурный роман. Водолеям не стоит проводить вечер в одиночестве, чтобы не впасть в депрессию. Гороскоп им советует посетить сегодня торговый центр, клуб или театр – одним словом, любое людное место.РыбыРыбы сегодня сконцентрированы на работе, но гороскоп им не рекомендует жертвовать семьей и здоровьем ради профессионального успеха. Знаку зодиака предстоят сегодня встречи с новыми людьми, которые в будущем смогут стать для них деловыми партнерами. Гороскоп Рыбам советует следить за питанием и состоянием сердечно-сосудистой системы.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака