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Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 3 144 новых инфицированных за день 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинские медики из 5 381 нового случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 144 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 63 516 тестов на коронавирус, 33 800 – на антиген, 29 716 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 990 183 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 065 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 925 137 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 14 425.На данный момент в Грузии 50 595 активных случаев, из них 4 369 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 005 пациентов тяжелое, из них 294 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 077 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 44 149 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 53 человека.Показатель положительности по данным на 14 января составляет 8,47%, за две недели – 9,24%, за семь дней – 9,62%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки

12:33 15.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улицах в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улицах в масках - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Хуже всего эпидемиологическая ситуация в столице – 3 144 новых инфицированных за день
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинские медики из 5 381 нового случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 144 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Аджария – 557
Имерети – 539
Шида Картли – 262
Самегрело - Земо Сванети – 230
Квемо Картли – 191
Кахети – 173
Гурия – 100
Самцхе-Джавахети – 69
Мцхета-Мтианети – 101
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15.
В стране за последние сутки сделано 63 516 тестов на коронавирус, 33 800 – на антиген, 29 716 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 990 183 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 065 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 925 137 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 14 425.
На данный момент в Грузии 50 595 активных случаев, из них 4 369 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 005 пациентов тяжелое, из них 294 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 077 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 44 149 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 53 человека.
Показатель положительности по данным на 14 января составляет 8,47%, за две недели – 9,24%, за семь дней – 9,62%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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