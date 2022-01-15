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Несмотря ни на что: 101-летняя жительница Грузии победила коронавирус

Несмотря ни на что: 101-летняя жительница Грузии победила коронавирус

Инфицированная страдала сопутствующими заболеваниями, однако после лечения ее выписали домой 15.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-15T16:01+0400

2022-01-15T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинская долгожительница, 101-летняя Элене Ланчава вылечилась от коронавируса в Кутаисиском реферальном госпитале, сообщают грузинские СМИ.По словам медиков, Ланчава поступила в клинику восемь дней назад, ее состояние было средней степени тяжести. Инфицированная страдала сопутствующими заболеваниями, однако после проведенного лечения ее выписали домой.На сегодняшний день грузинские медики выявили 5 381 новый случай коронавируса в стране.С начала пандемии в стране зафиксировано 990 183 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 065 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 925 137 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 14 425.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19