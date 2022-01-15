https://sputnik-georgia.ru/20220115/nesovershennoletniy-pogib-pri-neizvestnykh-obstoyatelstvakh-v-rustavi-263635597.html

Несовершеннолетний погиб при неизвестных обстоятельствах в Рустави

Несовершеннолетний погиб при неизвестных обстоятельствах в Рустави

Не исключено, что молодой человек стал жертвой алкогольного отравления 15.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-15T14:31+0400

2022-01-15T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Тело 17-летнего парня обнаружили в городе Рустави (30 км от Тбилиси) после празднования Старого Нового года, сообщает телеканал "Мтавари архи".По предварительной информации, причиной смерти парня могло стать отравление алкоголем. Он отмечал новогодние праздники в компании друзей.Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства". Как ранее пояснили МВД, дело по этой статье возбуждается при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Во время установления точной причины смерти, дело может быть переквалифицировано.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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