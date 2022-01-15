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Ограничения на дорогах Грузии: полный список закрытых дорог
Ограничения на дорогах Грузии: полный список закрытых дорог
Департамент автомобильных дорог Грузии ввел ряд ограничений из-за непогоды 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Часть горных дорог Грузии остаются закрытыми для автотранспорта из-за интенсивного снегопада, гололеда и плохой видимости, говорится в сводке Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.В частности, дорога Сачхере-Они, соединяющая регион Имерети с Рачей, закрыта для большегрузов. Для остальных видов транспорта передвижение на этом участке возможно только с использованием противоскользящих цепей.Аналогичный режим действует и на развязке Аргвета-Гегути трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Для транспорта с прицепом и полуприцепом закрыт и перевал Накерала на трассе Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. Остальной транспорт и тут может передвигаться лишь с использованием противоскользящих цепей.Закрыта для большегрузов и трасса Алпана-Цагери с 1 по 22 километр. Использование цепей и на этом участке обязательно для остального вида транспорта.Такие же ограничения действуют и на участке Цагерии-Меле трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, погода

Ограничения на дорогах Грузии: полный список закрытых дорог

16:32 15.01.2022 (обновлено: 17:09 15.01.2022)
© Facebook / Roads Department of GeorgiaЗаснеженные дороги в Грузии
Заснеженные дороги в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
© Facebook / Roads Department of Georgia
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Департамент автомобильных дорог Грузии ввел ряд ограничений из-за непогоды
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Часть горных дорог Грузии остаются закрытыми для автотранспорта из-за интенсивного снегопада, гололеда и плохой видимости, говорится в сводке Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
В частности, дорога Сачхере-Они, соединяющая регион Имерети с Рачей, закрыта для большегрузов. Для остальных видов транспорта передвижение на этом участке возможно только с использованием противоскользящих цепей.
Аналогичный режим действует и на развязке Аргвета-Гегути трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Для транспорта с прицепом и полуприцепом закрыт и перевал Накерала на трассе Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. Остальной транспорт и тут может передвигаться лишь с использованием противоскользящих цепей.
Закрыта для большегрузов и трасса Алпана-Цагери с 1 по 22 километр. Использование цепей и на этом участке обязательно для остального вида транспорта.
Такие же ограничения действуют и на участке Цагерии-Меле трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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