https://sputnik-georgia.ru/20220115/pobeditelem-desyatogo-sezona-proekta-tantsuyut-zvezdy-v-gruzii-stala-gimnastka-263633366.html

Победителем десятого сезона проекта "Танцуют звезды" в Грузии стала гимнастка

Победителем десятого сезона проекта "Танцуют звезды" в Грузии стала гимнастка

Титулованая спортсменка получила главный приз телепроекта – квартиру в Батуми 15.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-15T12:02+0400

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рати гачечиладзе

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Победителями десятого сезона телепроекта "Танцуют звезды" в Грузии стали художественная гимнастка Саломе Пажава и ее партнер Рати Гачечиладзе.В финале юбилейного сезона победителей традиционно определили зрители, которые голосовали за любимчиков. Конкурсные пары состоят из профессионального и непрофессионального танцовщика (актер, певец, ведущий, блогер и т. д.). Главный приз популярного шоу – квартира. Ее получает "любитель".Знаменитой грузинской гимнастке, помимо статуэтки победителя проекта, был передан главный приз – квартира в Батуми.По решению зрителей, третье место заняли Ти Мачавариани и Эрекле Гиргвлиани, а второе – Гига Кветенадзе и Ира Квитинская.Саломе Пажава 24 года. Спортсменка представляла Грузию на двух Олимпиадах. В Рио-де-Жанейро (2016) она заняла итоговое 14 место, а на Играх в Токио (2021) стала 17-й.Пажава является первой и пока единственной представительницей Грузии, завоевавшей медаль на чемпионатах Европы. В 2015 году на Европейских играх в Баку Пажава заняла третье место в соревнованиях с лентой.Стоит также отметить, что дважды спортсменка занимала четвертое место на этапах Кубка мира – в Баку (2018) в упражнениях с булавами и в Песаро (Италия) в упражнениях с лентой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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