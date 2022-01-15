https://sputnik-georgia.ru/20220115/predstavitel-rossii-pri-obse-podvel-itogi-peregovorov-v-vene---video-263637939.html

Представитель России при ОБСЕ подвел итоги переговоров в Вене – видео

Представитель России при ОБСЕ подвел итоги переговоров в Вене – видео

Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич подвел итоги третьего этапа переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности. Что он заявил –... 15.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-15T16:19+0400

2022-01-15T16:19+0400

2022-01-15T17:08+0400

россия

видео

мультимедиа

обсе

вена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0f/263636824_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d54aece3091cba6bd2b0a8d68260edbf.jpg

Третий этап переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности прошел в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта встреча стала завершающей в переговорном цикле между Россией и западными странами. Ранее состоялось заседание совета Россия-НАТО в Брюсселе, а также встреча между Россией и США в Женеве.

вена

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, обсе, вена, видео