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Представитель России при ОБСЕ подвел итоги переговоров в Вене – видео
Представитель России при ОБСЕ подвел итоги переговоров в Вене – видео
Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич подвел итоги третьего этапа переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности. Что он заявил –... 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T16:19+0400
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Третий этап переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности прошел в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта встреча стала завершающей в переговорном цикле между Россией и западными странами. Ранее состоялось заседание совета Россия-НАТО в Брюсселе, а также встреча между Россией и США в Женеве.
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россия, видео, мультимедиа, обсе, вена, видео
Представитель России при ОБСЕ подвел итоги переговоров в Вене – видео
16:19 15.01.2022 (обновлено: 17:08 15.01.2022)
Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич подвел итоги третьего этапа переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности. Что он заявил – смотрите в видео
Третий этап переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности прошел в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта встреча стала завершающей в переговорном цикле между Россией и западными странами. Ранее состоялось заседание совета Россия-НАТО в Брюсселе, а также встреча между Россией и США в Женеве.