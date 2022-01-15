https://sputnik-georgia.ru/20220115/sergey-lavrov-provel-bolshuyu-ezhegodnuyu-press-konferentsiyu---video-263636547.html

Сергей Лавров провел большую ежегодную пресс-конференцию - видео

Сергей Лавров провел большую ежегодную пресс-конференцию - видео

Глава МИД России Сергей Лавров провел большую ежегодную пресс-конференцию. В ходе мероприятия министр иностранных дел РФ ответил на вопросы журналистов и... 15.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-15T15:30+0400

2022-01-15T15:30+0400

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сергей лавров

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Пресс-конференция Сергея Лаврова была призвана подвести итоги работы МИД РФ за минувший год, но большая часть вопросов, что не удивительно, касалась не старого 2021-го, а событий начала нового 2022 года. Ведь 9-10 января прошли переговоры Россия-США, 12-го было заседание Совета Россия-НАТО, а 13-го – обсуждение гарантий безопасности России на площадке ОБСЕ. Ответил Сергей Лавров на вопросы журналистов и по другим темам. Встреча главы МИД РФ с прессой длилась около трех часов.

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