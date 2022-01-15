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Сергей Лавров провел большую ежегодную пресс-конференцию - видео
Сергей Лавров провел большую ежегодную пресс-конференцию - видео
Глава МИД России Сергей Лавров провел большую ежегодную пресс-конференцию. В ходе мероприятия министр иностранных дел РФ ответил на вопросы журналистов и... 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T15:30+0400
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Пресс-конференция Сергея Лаврова была призвана подвести итоги работы МИД РФ за минувший год, но большая часть вопросов, что не удивительно, касалась не старого 2021-го, а событий начала нового 2022 года. Ведь 9-10 января прошли переговоры Россия-США, 12-го было заседание Совета Россия-НАТО, а 13-го – обсуждение гарантий безопасности России на площадке ОБСЕ. Ответил Сергей Лавров на вопросы журналистов и по другим темам. Встреча главы МИД РФ с прессой длилась около трех часов.
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россия, видео, мультимедиа, сергей лавров, мид рф, видео

Сергей Лавров провел большую ежегодную пресс-конференцию - видео

15:30 15.01.2022 (обновлено: 16:35 15.01.2022)
© video: Sputnik
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Глава МИД России Сергей Лавров провел большую ежегодную пресс-конференцию. В ходе мероприятия министр иностранных дел РФ ответил на вопросы журналистов и подвел итоги дипломатической деятельности России за 2021 год.
Пресс-конференция Сергея Лаврова была призвана подвести итоги работы МИД РФ за минувший год, но большая часть вопросов, что не удивительно, касалась не старого 2021-го, а событий начала нового 2022 года.
Ведь 9-10 января прошли переговоры Россия-США, 12-го было заседание Совета Россия-НАТО, а 13-го – обсуждение гарантий безопасности России на площадке ОБСЕ.
Ответил Сергей Лавров на вопросы журналистов и по другим темам. Встреча главы МИД РФ с прессой длилась около трех часов.
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