https://sputnik-georgia.ru/20220115/shtorm-u-beregov-gruzii-rossiyskoe-sudno-chut-ne-vybrosilo-na-bereg---video-263641701.html

Шторм у берегов Грузии: российское судно чуть не выбросило на берег - видео

Шторм у берегов Грузии: российское судно чуть не выбросило на берег - видео

Судно, плавающее под флагом России, дрейфует у берегов Грузии 15.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-15T20:23+0400

2022-01-15T20:23+0400

2022-01-15T20:26+0400

происшествия

новости

грузия

батуми

агентство морского транспорта

махинджаури

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4b7b5c8d9effb01b76f820ae3f8ec435.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Российский сухогруз "Санкт-Петербург", пришвартовавшийся у берегов Грузии, потерял управление и чуть не оказался на берегу черноморского курорта Махинджаури (близ Батуми), передает Аджарское телевидение со сслылкой на Агентство морского транспорта. В эти минуты на черноморском побережье Грузии сильный шторм, достигающий пяти баллов.Судно потеряло управление и его начало относить волнами от порта. Команде удалось взять ситуацию под контроль и восстановить управление кораблем. В эти минуты судно продолжает дрейфовать у берега Махинджаури.Откуда куда следовало судно и что находится на его борту - неизвестно. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

батуми

махинджаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, батуми, агентство морского транспорта, махинджаури