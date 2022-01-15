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Шторм у берегов Грузии: российское судно чуть не выбросило на берег - видео
Шторм у берегов Грузии: российское судно чуть не выбросило на берег - видео
Судно, плавающее под флагом России, дрейфует у берегов Грузии 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T20:23+0400
2022-01-15T20:23+0400
2022-01-15T20:26+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Российский сухогруз "Санкт-Петербург", пришвартовавшийся у берегов Грузии, потерял управление и чуть не оказался на берегу черноморского курорта Махинджаури (близ Батуми), передает Аджарское телевидение со сслылкой на Агентство морского транспорта. В эти минуты на черноморском побережье Грузии сильный шторм, достигающий пяти баллов.Судно потеряло управление и его начало относить волнами от порта. Команде удалось взять ситуацию под контроль и восстановить управление кораблем. В эти минуты судно продолжает дрейфовать у берега Махинджаури.Откуда куда следовало судно и что находится на его борту - неизвестно. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, агентство морского транспорта, махинджаури
Шторм у берегов Грузии: российское судно чуть не выбросило на берег - видео
20:23 15.01.2022 (обновлено: 20:26 15.01.2022)
Судно, плавающее под флагом России, дрейфует у берегов Грузии
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Российский сухогруз "Санкт-Петербург", пришвартовавшийся у берегов Грузии, потерял управление и чуть не оказался на берегу черноморского курорта Махинджаури (близ Батуми), передает Аджарское телевидение со сслылкой на Агентство морского транспорта.
В эти минуты на черноморском побережье Грузии сильный шторм, достигающий пяти баллов.
Судно потеряло управление и его начало относить волнами от порта. Команде удалось взять ситуацию под контроль и восстановить управление кораблем.
В эти минуты судно продолжает дрейфовать у берега Махинджаури.
Откуда куда следовало судно и что находится на его борту - неизвестно.
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