Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220115/shtorm-u-beregov-gruzii-rossiyskoe-sudno-chut-ne-vybrosilo-na-bereg---video-263641701.html
Шторм у берегов Грузии: российское судно чуть не выбросило на берег - видео
Шторм у берегов Грузии: российское судно чуть не выбросило на берег - видео
Судно, плавающее под флагом России, дрейфует у берегов Грузии 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T20:23+0400
2022-01-15T20:26+0400
происшествия
новости
грузия
батуми
агентство морского транспорта
махинджаури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4b7b5c8d9effb01b76f820ae3f8ec435.jpg
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Российский сухогруз "Санкт-Петербург", пришвартовавшийся у берегов Грузии, потерял управление и чуть не оказался на берегу черноморского курорта Махинджаури (близ Батуми), передает Аджарское телевидение со сслылкой на Агентство морского транспорта. В эти минуты на черноморском побережье Грузии сильный шторм, достигающий пяти баллов.Судно потеряло управление и его начало относить волнами от порта. Команде удалось взять ситуацию под контроль и восстановить управление кораблем. В эти минуты судно продолжает дрейфовать у берега Махинджаури.Откуда куда следовало судно и что находится на его борту - неизвестно. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
махинджаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_a3b7608b90ed6575653a8c2527a2597f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, батуми, агентство морского транспорта, махинджаури

Шторм у берегов Грузии: российское судно чуть не выбросило на берег - видео

20:23 15.01.2022 (обновлено: 20:26 15.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми
Черноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Судно, плавающее под флагом России, дрейфует у берегов Грузии
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Российский сухогруз "Санкт-Петербург", пришвартовавшийся у берегов Грузии, потерял управление и чуть не оказался на берегу черноморского курорта Махинджаури (близ Батуми), передает Аджарское телевидение со сслылкой на Агентство морского транспорта.
В эти минуты на черноморском побережье Грузии сильный шторм, достигающий пяти баллов.
Судно потеряло управление и его начало относить волнами от порта. Команде удалось взять ситуацию под контроль и восстановить управление кораблем.
В эти минуты судно продолжает дрейфовать у берега Махинджаури.
Откуда куда следовало судно и что находится на его борту - неизвестно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:37Глава Минэкономики Грузии рассказала, как власти будут бороться с ростом цен
20:23Шторм у берегов Грузии: российское судно чуть не выбросило на берег - видео
19:54Президенту Грузии представили список кандидатов на пост главы ЦИК Грузии
18:36Снег создал проблемы в Зугдидском районе
18:04Новые лица и структуры: главная оппозиционная партия Грузии готовится к переменам
16:32Ограничения на дорогах Грузии: полный список закрытых дорог
16:01Несмотря ни на что: 101-летняя жительница Грузии победила коронавирус
15:31Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрылось для большегрузов
15:01Число зараженных омикроном в Грузии продолжает расти
14:31Несовершеннолетний погиб при неизвестных обстоятельствах в Рустави
13:33Пять основных признаков "омикрона": все о новом штамме коронавируса
12:33Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
12:02Победителем десятого сезона проекта "Танцуют звезды" в Грузии стала гимнастка
11:04Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 381
10:32Введут ли в Грузии обязательную вакцинацию – мнение Минздрава
09:36Курс лари на субботу – 3,0775 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле
02:10В Тбилиси пойдет первый в 2022 году снег
ВчераИммунолог: риск заразиться "омикроном" для переболевших коронавирусом в пять раз выше
ВчераАнтирекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки установлен в Германии