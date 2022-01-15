https://sputnik-georgia.ru/20220115/sneg-sozdal-problemy-v-zugdidskom-rayone-263638956.html

Снег создал проблемы в Зугдидском районе

Снег создал проблемы в Зугдидском районе

Местные власти обещают устранить неполадки в ближайшее время 15.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-15T18:36+0400

2022-01-15T18:36+0400

2022-01-15T18:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. До 20 сел Зугдидского района остались без электроэнергии из-за сильного снегопада, говорится в сообщении мэрии района.По данным администрации района, восстановление линий электропередач завершится в ближайшее время.Кроме того, снегопад создал проблемы и на дорогах. В данный момент дорога к району уже расчищена и теперь ведется расчистка внутренних дорог. Мэрии пришлось задействовать для расчистки всю имеющуюся технику.Движение в районе свободно для всех видов транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, погода