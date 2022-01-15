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В Тбилиси пойдет первый в 2022 году снег
В Тбилиси пойдет первый в 2022 году снег
В субботу, примерно в 17:00 по местному времени, в Тбилиси пойдет слабый снег 15.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Синоптики обещают, что в эти выходные в столице Грузии выпадет первый в этом году снег.В субботу, 15 января, ночью температура воздуха в Тбилиси понизится минимум до минус 1 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов.Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.В первой половине дня ожидается преимущественно ясная погода. А ко второй половине дня, примерно в 17:00 по местному времени, в Тбилиси пойдет слабый снег.В воскресенье, 16 января, в Тбилиси будет ясная погода без осадков. Минимальная температура зафиксируется ночью на отметке минус 3 градусов. Днем будет максимум 2 градуса тепла.Сила ветра составит 10-15 метров в секунду, но временами может усилится до 17-22 метров в секунду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, погода, снег

В Тбилиси пойдет первый в 2022 году снег

02:10 15.01.2022 (обновлено: 03:11 15.01.2022)
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyПогода в Тбилиси - снег в феврале, памятник Николозу Бараташвили в старом городе
Погода в Тбилиси - снег в феврале, памятник Николозу Бараташвили в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
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В субботу, примерно в 17:00 по местному времени, в Тбилиси пойдет слабый снег
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Синоптики обещают, что в эти выходные в столице Грузии выпадет первый в этом году снег.
В субботу, 15 января, ночью температура воздуха в Тбилиси понизится минимум до минус 1 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
В первой половине дня ожидается преимущественно ясная погода. А ко второй половине дня, примерно в 17:00 по местному времени, в Тбилиси пойдет слабый снег.
В воскресенье, 16 января, в Тбилиси будет ясная погода без осадков. Минимальная температура зафиксируется ночью на отметке минус 3 градусов. Днем будет максимум 2 градуса тепла.
Сила ветра составит 10-15 метров в секунду, но временами может усилится до 17-22 метров в секунду.
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