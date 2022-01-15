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Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрылось для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрылось для большегрузов
Запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение грузовых машин из-за снега и ветра, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.По информации Национального агентства окружающей среды, движение легковых автомобилей на участке и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, грузинские дороги, машины и их водители, погода

Верхний Ларс сегодня: движение в направлении России закрылось для большегрузов

15:31 15.01.2022 (обновлено: 15:36 15.01.2022)
© photo : official site of the MTCIT of RAАвтомобильная очередь у КПП "Верхний Ларс"
Автомобильная очередь у КПП Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
© photo : official site of the MTCIT of RA
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Запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение грузовых машин из-за снега и ветра, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение легковых автомобилей на участке и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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