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Вниманию автомобилистов: на дорогах в Тбилиси вводятся ограничения
Вниманию автомобилистов: на дорогах в Тбилиси вводятся ограничения
Причина введения ограничений – ремонт городской инфраструктуры 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T21:16+0400
2022-01-15T21:16+0400
2022-01-15T21:16+0400
общество
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тбилиси
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. Сразу две транспортные артерии Тбилиси будут перекрыты с понедельника, 17 января, из-за ремонтных работ, говорится в сообщении мэрии столицы.Так, улица Джавахишвили в центральном районе столицы будет закрыта для движения в течение двух месяцев. Автомобилям и общественному транспорту придется ездить по прилегающим улицам. Также с понедельника огричено движение будет на перекрестке Цхнетской трассы с улицей Учанеишвили. Эта дорога будет закрыта в течение месяца в ночное время с 23:00 по 08:00.Причиной введения ограничений является ремонт городской инфраструктуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители
Вниманию автомобилистов: на дорогах в Тбилиси вводятся ограничения
Причина введения ограничений – ремонт городской инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. Сразу две транспортные артерии Тбилиси будут перекрыты с понедельника, 17 января, из-за ремонтных работ, говорится в сообщении мэрии столицы.
Так, улица Джавахишвили в центральном районе столицы будет закрыта для движения в течение двух месяцев. Автомобилям и общественному транспорту придется ездить по прилегающим улицам.
Также с понедельника огричено движение будет на перекрестке Цхнетской трассы с улицей Учанеишвили. Эта дорога будет закрыта в течение месяца в ночное время с 23:00 по 08:00.
Причиной введения ограничений является ремонт городской инфраструктуры.
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