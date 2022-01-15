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Вниманию автомобилистов: на дорогах в Тбилиси вводятся ограничения

Вниманию автомобилистов: на дорогах в Тбилиси вводятся ограничения

Причина введения ограничений – ремонт городской инфраструктуры 15.01.2022, Sputnik Грузия

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тбилиси

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. Сразу две транспортные артерии Тбилиси будут перекрыты с понедельника, 17 января, из-за ремонтных работ, говорится в сообщении мэрии столицы.Так, улица Джавахишвили в центральном районе столицы будет закрыта для движения в течение двух месяцев. Автомобилям и общественному транспорту придется ездить по прилегающим улицам. Также с понедельника огричено движение будет на перекрестке Цхнетской трассы с улицей Учанеишвили. Эта дорога будет закрыта в течение месяца в ночное время с 23:00 по 08:00.Причиной введения ограничений является ремонт городской инфраструктуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители