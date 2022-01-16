https://sputnik-georgia.ru/20220116/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-5-504-263644515.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 5 504

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 5 504

За последние 24 часа от коронавируса скончались 24 человека, выздоровели за сутки 3 304 человека 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T11:02+0400

2022-01-16T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 504. Скончались 24 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 995 687 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 304 человека, а с начала пандемии – 928 441. Скончались 14 449.За сутки сделано 51 838 тестов, из которых 25 161 на антиген и 26 677 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 10,62%, за последние 14 дней – 9,43%, за последние семь дней – 9,6%.Всего в Грузии сделано 2 609 515 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 5 053 прививки.В карантине в настоящее время находится 54 человека, в стационарах – 4 393, в ковид-гостиницах – 2 051.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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